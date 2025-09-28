Novi vodja deželnega sodišča

Iz rok pravosodne ministrice pa je Bernd Lutschounig prejel veliki srebrni častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo. Ministrica se je Lutschounigu zahvalila za »preudarnost in strokovno odličnost«. Med večjimi in bolj zapletenimi pravnimi zadevami, ki jih je uspelo rešiti Berndu Lutschounigu, je na prvem mestu proces okoli bivše deželne banke Hypo Alpe-Adria. Nadalje je Sporrerjeva dejala, da si bo prizadevala za nujno potrebno generalno sanacijo deželnega sodišča, pa tudi za obstoj in zagotovitev dvojezičnega sodstva na Koroškem. »Dvojezično sodstvo je izraz spoštovanja do narodne skupnosti in pripoznanje njenih pravic,« je v Celovcu dejala pravosodna ministrica. Slavljenec Lutschounig je v zahvalnem govoru izrazil upanje, da bo uspela tako sanacija deželnega sodišča kot tudi reforma struktur okrajnih sodišč. Zavzel se je za razbremenitev sodnikov in sodnic, za hitrejše sodne postopke ter še močnejšo profesionalizacijo pravosodja.
Novemu predsedniku deželnega sodišča v Celovcu Manfredu Herrnhoferju je ob nastopu funkcije v imenu Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) čestital predsednik Valentin Inzko. V tiskovnem sporočilu Inzko tudi zagotavlja, da sta pravosodna ministica Anna Sporrer in tudi novi predsednik celovškega deželnega sodišča Herrnhofer »za popolno izpolnitev člena 7 Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955 na področju sodstva«.
Govornica koroških Zelenih in državnozborska poslanka Olga Voglauer pa se je odhajajočemu Berndu Lutschounigu zahvalila »za angažirano zavzemanje za spomin na žrtve nacionalsocializma na Deželnem sodišču Celovec«. Novemu predsedniku Manfredu Herrnhoferju pa poslanka sporoča: »Čas je, da se na Koroškem trajno zagotovijo dvojezično sodstvo, sodobno varovanje pravic pripadnikov narodne skupnosti in učinkovit dostop do pravice za državljanke in državljane.« LPD/TV
