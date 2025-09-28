Novice logo
Novi vodja deželnega sodišča

28.9.2025 Celovec Klagenfurt Novice
V začetku septembra je po več kot štirih desetletjih dela v pokoj odšel Bernd Lutschounig, zdaj že bivši predsednik Deželnega sodišča Celovec. Novi predsednik Deželnega sodišča je postal 48-letni sodnik Manfred Herrnhofer. 19. septembra je na Deželnem sodišču dežela Koroška ob prisotnosti pravosodne ministrice Anne Sporrer in predsednika Višjega deželnega sodišča Gradec Michaela Schwanda na slovesnosti Lutschouniga počastila z velikim zlatim častnim znakom dežele Koroške.
B. Lutschounig, M. Schwanda, A. Sporrer, P. Kaiser in M. Herrnhofer; Foto: LPD Kärnten/Jannach

Iz rok pravosodne ministrice pa je Bernd Lutschounig prejel veliki srebrni častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo. Ministrica se je Lutschounigu zahvalila za »preudarnost in strokovno odličnost«. Med večjimi in bolj zapletenimi pravnimi zadevami, ki jih je uspelo rešiti Berndu Lutschounigu, je na prvem mestu proces okoli bivše deželne banke Hypo Alpe-Adria. Nadalje je Sporrerjeva dejala, da si bo prizadevala za nujno potrebno generalno sanacijo deželnega sodišča, pa tudi za obstoj in zagotovitev dvojezičnega sodstva na Koroškem. »Dvojezično sodstvo je izraz spoštovanja do narodne skupnosti in pripoznanje njenih pravic,« je v Celovcu dejala pravosodna ministrica. Slavljenec Lutschounig je v zahvalnem govoru izrazil upanje, da bo uspela tako sanacija deželnega sodišča kot tudi reforma struktur okrajnih sodišč. Zavzel se je za razbremenitev sodnikov in sodnic, za hitrejše sodne postopke ter še močnejšo profesionalizacijo pravosodja.

Čestitke NSKS in Zelenih

Novemu predsedniku deželnega sodišča v Celovcu Manfredu Herrnhoferju je ob nastopu funkcije v imenu Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) čestital predsednik Valentin Inzko. V tiskovnem sporočilu Inzko tudi zagotavlja, da sta pravosodna ministica Anna Sporrer in tudi novi predsed­nik celovškega deželnega sodišča Herrnhofer »za popolno izpolnitev člena 7 Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955 na področju sodstva«.

Govornica koroških Zelenih in državnozborska poslanka Olga Voglauer pa se je odhajajočemu Berndu Lutschounigu zahvalila »za angažirano zavzemanje za spomin na žrtve nacionalsocializma na Deželnem sodišču Celovec«. Novemu predsedniku Manfredu Herrnhoferju pa poslanka sporoča: »Čas je, da se na Koroškem trajno zagotovijo dvojezično sodstvo, sodobno varovanje pravic pripadnikov narodne skupnosti in učinkovit dostop do pravice za državljanke in državljane.«  LPD/TV

