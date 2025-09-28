Novi vodja deželnega sodišča

Iz rok pravosodne ministrice pa je Bernd Lutschounig prejel veliki srebrni častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo. Ministrica se je Lutschounigu zahvalila za »preudarnost in strokovno odličnost«. Med večjimi in bolj zapletenimi pravnimi zadevami, ki jih je uspelo rešiti Berndu Lutschounigu, je na prvem mestu proces okoli bivše deželne banke Hypo Alpe-Adria. Nadalje je Sporrerjeva dejala, da si bo prizadevala za nujno potrebno generalno sanacijo deželnega sodišča, pa tudi za obstoj in zagotovitev dvojezičnega sodstva na Koroškem. »Dvojezično sodstvo je izraz spoštovanja do narodne skupnosti in pripoznanje njenih pravic,« je v Celovcu dejala pravosodna ministrica. Slavljenec Lutschounig je v zahvalnem govoru izrazil upanje, da bo uspela tako sanacija deželnega sodišča kot tudi reforma struktur okrajnih sodišč. Zavzel se je za razbremenitev sodnikov in sodnic, za hitrejše sodne postopke ter še močnejšo profesionalizacijo pravosodja.