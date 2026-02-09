Novi poslovodja ZSO s pogledom na teren

»Politično sem bil aktiven v Klubu slovenskih študentk in študentov na Dunaju, med letoma 1983 in 1985 pa sem bil njegov predsednik,« je povedal Wieser. To je bilo, kot dodaja, v vročem obdobju razprav o šolstvu, »ko so Heimatdienst in druge organizacije želele uveljaviti tako imenovane ‘geto šole’«. Takrat so v podpisni akciji zbrali 12.000 podpisov, ki so jih predali kanclerju Sinowatzu.