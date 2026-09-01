Nov tržni referent o spremembah na jormaku

Treba je obdržati današnjo infrastrukturo in velike šotore. Upravljalci velikih šotorov me redno nagovarjajo, da bi jormak podaljšali za še en vikend. Ta ideja me pravzaprav ravno ne navdušuje, saj se mi zdi, da obiskovalci zato ne bi na jormaku pustili več denarja. Seveda razumem upravljalce šotorov, ki imajo velike infrastrukturne stroške in mnogo priprav. Morda bi bila varianta, da bi podaljšali na četrtek.