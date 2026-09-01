Nov tržni referent o spremembah na jormaku

Daniel Wrießnig: Šotor Alpe-Jadran bo večji, pridejo nove aktrakcije v zabaviščnem parku. Gospodarsko združenje Dežela pod Peco pa letos na žalost ne bo imelo lastnega šotora. Ideja je ja bila, da ga postavimo ob šotor Alpe-Jadran. Na žalost je bilo premalo velikih podjetnikov pripravljenih sodelovati. Večina večjih ima itak svoj šotor. Zame osebno so mnoge stvari nove. Želim si, da so vsi po jormaku veseli. Pokojni bivši župan Stefan Visotschnig je imel rutino, saj je bil 35 let tudi tržni referent.
Ni jih. Pigale šotor Helge Boschitz je prevzel njen sodelavec. Kar se pa tiče kramarskega sejma, pa je povpraševanje itak večje kot imamo razpoložljivih mest.
Vsekakor hočem nagovoriti in se zavzeti za obstoj srednje šole v Pliberku.
Res je, prognoze niso dobre. Težko je, saj je pet srednjih šol v okraju. Zato se na vsak način hočem zavzeti za obstoj srednje šole. Nagovoril pa bom tudi ohranitev mostu čez Lipico s kolesarsko progo.
Mnoge naloge in termini so novi. Stvari kot varnostni koncept sem kot gasilec in podžupan itak že prej poznal.
Treba je obdržati današnjo infrastrukturo in velike šotore. Upravljalci velikih šotorov me redno nagovarjajo, da bi jormak podaljšali za še en vikend. Ta ideja me pravzaprav ravno ne navdušuje, saj se mi zdi, da obiskovalci zato ne bi na jormaku pustili več denarja. Seveda razumem upravljalce šotorov, ki imajo velike infrastrukturne stroške in mnogo priprav. Morda bi bila varianta, da bi podaljšali na četrtek.
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