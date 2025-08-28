Nevarna igra, ki jo igra Abwehrkämpferbund

Če gre po krajevnem odboru organizacije Kärntner Abwehr­kämpferbund (KAB) Bistrica/Globasnica, ki mu predseduje Valentin Leitgeb, naj bi podoben spomenik dobili tudi brambovci. Teh naj bi po trditvah KAB bilo 11 iz šmihelske občine. Po želji KAB naj bi občina finančno podprla 2,2 m visok spomenik, skupni stroški spomenika pa naj bi znašali 17.000 evrov. O tem bo razpravljal že v torek, 2. septembra, tudi kulturni odbor občine. Kako bo končno odločil občinski svet, še ni jasno: Občinski predstojnik Norbert Haimburger (ÖVP) se še ni zjasnil, prav tako ne župan Hermann Srienz (SPÖ). Ta naj bi na vprašanje Kleine Zeitung, kakšno je njegovo osebno mnenje, odgovoril: »Oba dogodka (obrambni boj in izseljevanje, o. p.) sta del naše zgodovine.«