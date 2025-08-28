Nevarna igra, ki jo igra Abwehrkämpferbund

Za vse je bilo jasno, da je bil to skrajni čas za rehabilitacijo žrtev, povzročenih od nacistov in protagonistov nemškonacionalne politike. Kot je bil skrajni čas, da se je ob 80-letnici konca 2. svetovne vojne končno spomnila ter jasno in odločno opredelila tudi uradna Avstrija proti nemškonacionalni miselnosti ter pred- in medvojnim političnim okoliščinam, ki so sploh omogočile največji zločin v prejšnjem stoletju. Spomenik je nastal na pobudo Kulturnega prosvetnega društva Šmihel (KPD Šmihel).
Če gre po krajevnem odboru organizacije Kärntner Abwehrkämpferbund (KAB) Bistrica/Globasnica, ki mu predseduje Valentin Leitgeb, naj bi podoben spomenik dobili tudi brambovci. Teh naj bi po trditvah KAB bilo 11 iz šmihelske občine. Po želji KAB naj bi občina finančno podprla 2,2 m visok spomenik, skupni stroški spomenika pa naj bi znašali 17.000 evrov. O tem bo razpravljal že v torek, 2. septembra, tudi kulturni odbor občine. Kako bo končno odločil občinski svet, še ni jasno: Občinski predstojnik Norbert Haimburger (ÖVP) se še ni zjasnil, prav tako ne župan Hermann Srienz (SPÖ). Ta naj bi na vprašanje Kleine Zeitung, kakšno je njegovo osebno mnenje, odgovoril: »Oba dogodka (obrambni boj in izseljevanje, o. p.) sta del naše zgodovine.«
Zato je bil toliko bolj jasen v svojem stališču podžupan Vladimir Smrtnik (Regi): »Načrti KAB Bistrica/Globasnica me zelo skrbijo. Spomenik bi polariziral, namesto da bi združeval.« Enako ocenjuje zadevo bivši socialdemokratski podžupan Peter Winkl, ki je tudi govornik »Iniciative za mirno sožitje v tržni občini Bistrica nad Pliberkom« in je začel zbirati podpise.
Še posebej pa boli ta akcija tiste, ki poznajo domačo zgodovino in zgodovino svojih prednikov ter žrtev plebiscitnega boja. In ki poznajo pričevanje tedanjih župnikov Josipa Vintarja, Janeza Sekola, Tomaža Ulbinga in Alojzija Vautija. O teh pričevanjih piše tudi Mirko Kumer-Črčej v svojih spominih »Da bi sonce posijalo«, kjer lahko preberemo: »V Šmihelu pri Pliberku so (razjarjeni brambovci, o. p.) vdrli v župnijsko cerkev, vlomili v tabernakelj, razsuli hostije po tleh in jih poteptali.«
Vsekakor nevarna igra, ki jo 125 let po plebiscitu igra Abwehrkämpferbund – v času, ko je na Koroškem začel pihljati vetrček narodnostnega sožitja in evropskega duha.
