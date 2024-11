Nasledila je Antona Novaka: Nova generalna konzulka Slovenije v Celovcu je Korošica

Konzulka Maja Balant Slobodjanac je Korošica, saj prihaja z Raven na Koroškem, zato so jo prijateljske vezi že v otroštvu vezale tudi na avstrijsko Koroško. Zgodovinski dogodki ob meji ji niso tuji, o njih so ji pripovedovali starši, ki so že v predvojnem času odraščali na obmejnem področju. Pravi, da je tematiko koroških Slovencev najbolj začutila lansko leto, ko je kot vodja delegacije odšla na Dunaj, da bi usklajevali besedilo petega programa o sedelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti. »Tam sem videla, kako pomembne so vrednote, kot so jezik, kultura in identiteta. Zato je pomembno, da se spominjamo preteklosti s pogledom v prihodnost. Za naš boljši jutri.« Pogovor ob prevzemu novih nalog je zaključila z mislijo: »Mislim, da je pomembno, da krepimo zavest, da koroški Slovenci tukaj so, da imajo svoj prostor, svoje pravice, spoštovanje in prihodnost.«