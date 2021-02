Roman Weber iz Želuč od leta 2019 vodi Enotno listo v Bilčovsu, ki je na volitvah leta 2015 sicer pridobila glasove, a mandata sta ostala dva kot že periodo poprej.

Gospod Weber, kako bi se sami predstavili?

Prihajam iz Činkmanove družine v Želučah. Po maturi na dvojezični trgovski akademiji sem v Gradcu študiral ekonomijo. Leta 2014 sem se preselil nazaj v Želuče in začel delati v Celovcu pri Kärntner Sparkassen AG. V prostem času rad pomagam svojemu bratu na domači kmetiji. Poleg tega sem v nogomet­nem društvu aktiven kot vodja sekcije. Samega sebe bi opisal za družabnega človeka, ki rad pomaga drugim in za katerega je važno biti iskren. In prav to pričakujem tudi od ljudi, s katerimi delam skupaj.

Leta 2019 ste po izvolitvi Olge Voglauer v državni parlament prevzeli vodstvo frakcije EL Bilčovs in mesto v občinskem predstojništvu. Kako ste se vživeli v to nalogo?

Zelo sem ponosen na Olgo, da ji je uspel preskok v državni parlament. Po njeni izvolitvi sem prevzel mesto v občinskem predstojništvu, Marija Hedenik pa je prevzela moje mesto in postala predsednica odbora za nadzor finančnega poslovanja. Ker smo se v frakciji od vsega začetka podrobno pripravljali na vse seje odborov skupaj, pri tej spremembi nismo imeli nobenih težav.

Kaj je v prejšnji periodi uspelo in kaj ne?

Po volitvah leta 2015 sva bila z Olgo najmlajša člana v občinskem svetu. Prepričan sem, da sva v odbore vnesla nove ideje ter novo kulturo razprav. Bila je tudi prednost, da smo kot EL bili zastopani v občinskem predstojništvu in postavili predsednika odbora za nadzor finančnega poslovanja. Tako smo lahko preprečili v zadnjem trenutku načrtovano polovičarsko prenovo ljudske šole. Razen tega smo dosegli, da se je načrt spremenil v vzorčno prenovo hiše s sodelovanjem zaposlenih in občanov, ki smo ga potem v občinskem svetu soglasno sklenili.

V tej periodi nam je bila želja, uresničiti projekte kot npr. ustanovitev mladinskega občinskega sveta, uresničevanje klubske prostore za mladino ter s pomočjo usmerjevalne skupine oživeti prazno stavbo bivše Zadruge. A na žalost nismo dobili večine v občinskem svetu –toda preloženo ni preklicano!

V odboru za zaščito okolja, energetsko učinkovitost in mobilnost – v katerem sem predsednik – smo nadaljevali s pretvorbo javne razsvetljave v LED, zgradili pri občini e-črpalko, uvedli podpore za občane in v novem izobraževalnem centru prepovedali uporabo kemičnih čistilnih sredstev ter uvedli neškodljive izdelke znamke ENJO.

Katere programske točke boste tokrat postavili v ospredje?

V ospredju programa so potrebe vseh občanov. Hočemo izboljšati servis na občinskem uradu in na spletni strani, postaviti gospodarski oddelek prilagojen prihodnjosti, uresničiti oskrbovano bivanje za starejšo generacijo ter spet ponujati delavnico »Aktivni v starosti,« ustanoviti mladinski občinski svet – in s tem naši mladini dati glas v občinski politiki, in obnoviti razvojni koncept občine.

Rezultat občinskih volitev leta 2015 v Bilčovsu

Kako je z dvojezičnostjo v občini?

Uradna obvestila občine kot tudi spletna stran so izključno dvojezični. Na tem področju smo zagotovo zgledna občina. Kljub temu, da na občini lahko vse obrazce dobimo v slovenskem jeziku, nam na uradu manjka vsaj še ena sodelavka/en sodelavec, ki obvlada slovenski jezik na visokem nivoju.

Kdo je še na vidnejših mestih v vašem timu?

Na drugem mestu kandidira podjetnica Marija Hedenik iz Velinje vasi. Na tretjem mestu je Janja Einspieler iz Bilčovsa, ki je učiteljica v ljudski šoli. Nato sledi Mihi Mischkulnig iz Branče vasi, ki je strasten bio-kmet. Marija, Janja in Mihi so kandidati, ki imajo že izkušnje v občinski politiki. Fotograf Stefan Reichmann, socialna pedagoginja Breda Gspan in nameščenka Lena Wuzella pa so naši novi obrazi v timu. Povprečna starost prvih sedmih kandidatov je 41 let. S tem imamo spet ekipo, ki bo dala občinski politiki nov zagon.

Vam je uspelo vključiti mladino?

Vesel sem, da imamo kot EL- Bilčovs tudi zelo aktivno mladino. Na kandidatnem seznamu imamo osem kandidatk in kandidatov, ki so mlajši od 30 let in aktivno sodelujejo v volilnem boju, predvsem upravljajo naše strani na družbenih omrežjih.

Kakšen bo volilni boj v času pandemije?

Kot se že omenil, smo tokrat veliko bolj aktivni na družbenih omrežjih. Uredili smo nastop na facebooku in instagramu. Dodatno bomo izdali dva informacijska lista ter postavili oglasne plakate. Za hišne obiske pa smo pripravili za vsa gospodinjstva bombažne vrečke z volilnimi darili in našim programom, kar bomo razdelili v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.

Leta 2015 je Olga Voglauer pri županskih volitvah dobila 149 glasov, frakcija EL Bilčovs pa 225, kar je pomenilo dva mandata. Kaj želite tokrat doseči? Kaj je vaš volilni cilj?

Kot stranka želimo doseči vsaj 300 glasov. Zame pa je cilj priti v odločilni krog volitev za župana.