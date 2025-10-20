Napad na dvojezičnost: Sedem tabel v Železni Kapli in ena v Pliberku

Sedem tabel je bilo poškodovanih v občini Železna Kapla – Bela, ena pa v občini Pliberk. V prvem sporočilu za javnost je policija pisala o petih poškodovanih dvojezičnih tablah, v nedeljo zvečer pa so izvedeli še za dve dodatni – eno na Rebrci in eno v Koprivni.
Kot piše koroška policija v izjavi za medije, so takoj po prijavi dejanja začeli z intenzivno preiskavo. Na kraju dogodka so zbirali sledi, hkrati pa so vse policijske postaje v okraju Velikovec preverjale vse dvojezične krajevne table glede morebitnih drugih poškodb. »Zaradi utemeljenega suma, da gre za politično motivirano kaznivo dejanje, je bil o primeru takoj obveščen Urad za varstvo ustavne ureditve, nadaljnjo preiskavo pa vodi Deželni urad za varstvo ustavne ureditve in boj proti terorizmu (LVT) ob podpori Direkcije za državno varnost in obveščevalno dejavnost (DSN),« piše koroška policija. Policija prosi za pomoč vse, ki so morda videli kaj sumljivega – osebe, vozila ali slišali pogovore o dejanju. »Za zdaj smo dobili zelo malo odzivov. Preiskava incidenta je še na začetku, nimamo še nobenih konkretnih informacij o storilcih,« je za Novice povedal tiskovni predstavnik koroške policije.
Informacije lahko posredujete na telefonsko številko 133 ali po e-pošti na [email protected] (tudi anonimno).
Za Team Kärnten in deželnega poslanca Franca Jožefa Smrtnika je dejanje »politično kaznivo dejanje. Zdi se, da sta pozitivno vzdušje med večinskim in manjšinskim prebivalstvom ter mirno sobivanje nekaterim še vedno trn v peti.«
»Kärnten je Koroška. Koroška je dvojezična. Kdor danes še vedno uničuje oziroma popisuje dvojezične krajevne table, ne uničuje tabel – ampak naše skupno koroško samorazumevanje,« je izjavila poslanka Zelenih Olga Voglauer.
Tudi deželni glavar Peter Kaiser obsoja vandalizem proti dvojezičnim krajevnim tablam v Železni Kapli in Pliberku: »Vandalizem je strahopeten napad na mirno in spoštljivo sobivanje v naši deželi.«
Velikovška FPÖ ponuja 1.000 € nagrade za informacije o vandalizmu dvojezičnih tabel v Železni Kapli in Pliberku. »Vprašati se je treba, komu takšno popisovanje koristi in kdo si iz tega prizadeva pridobiti politično prednost,« piše Kajetan Glantschnig v sporočilu, ki je bil objavljen na Facebooku.
Mazaško akcijo obsoja tudi predsednik NSKS Valentin Inzko: »Zdi se, da nekatere še vedno motijo ustavno zagotovljene pravice narodne skupnosti, ki je že tako ali tako vse manjša.«
»Ne bomo se dali razdvajati in bomo še naprej v smislu prebivalstva Koroške dosledno v dialogu gradili skupno, raznoliko Koroško. Temeljev mirnega in spoštljivega sožitja obeh narodnih skupnosti, ki smo jih gradili desetletja, ne smemo dovoliti, da bi jih posamezniki uničili,« je sporočil predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ter župan Globasnice Bernard Sadovnik.
Zveza slovenskih organizacij najostreje obsoja ta mazaška dejanja. »Očitno se storilci bojijo soočenja in se morajo skrivati v temi – izogibajo se dialogu, ker vedo, da njihovo negativno stališče v njem nima mesta. Na Koroškem – in zlasti v občinah, kot sta Pliberk in Železna Kapla-Bela – se je pokazalo, da so dialog, spoštovanje in sodelovanje temelji dobrega sobivanja.«
