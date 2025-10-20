Napad na dvojezičnost: Sedem tabel v Železni Kapli in ena v Pliberku

Kot piše koroška policija v izjavi za medije, so takoj po prijavi dejanja začeli z intenzivno preiskavo. Na kraju dogodka so zbirali sledi, hkrati pa so vse policijske postaje v okraju Velikovec preverjale vse dvojezične krajevne table glede morebitnih drugih poškodb. »Zaradi utemeljenega suma, da gre za politično motivirano kaznivo dejanje, je bil o primeru takoj obveščen Urad za varstvo ustavne ureditve, nadaljnjo preiskavo pa vodi Deželni urad za varstvo ustavne ureditve in boj proti terorizmu (LVT) ob podpori Direkcije za državno varnost in obveščevalno dejavnost (DSN),« piše koroška policija. Policija prosi za pomoč vse, ki so morda videli kaj sumljivega – osebe, vozila ali slišali pogovore o dejanju. »Za zdaj smo dobili zelo malo odzivov. Preiskava incidenta je še na začetku, nimamo še nobenih konkretnih informacij o storilcih,« je za Novice povedal tiskovni predstavnik koroške policije.