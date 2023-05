Skupnost koroških Slovencev in Slovenk je v ponedeljek, 15. maja, podelila 16. Kugyjevo nagrado bivšemu predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju »za zasluge pri krepitvi skupnega slovenskega kulturnega prostora v združeni Evropi in v zahvalo za prizadevanja v prid uspešnemu razvoju Slovencev na Koroškem kot tudi sožitja v deželi«.

Predsednik SKS Bernard Sadovnik je ob podelitvi 16. Kugyjeve nagrade Borutu Pahorju dejal, da se je slednji kot politik zavzemal za sodelovanje, povezovanje, spoštovanje drug drugega ter krepitev dobrih odnosov v alpsko-jadranskem prostoru. Pri tem je Sadovnik omenil dva »zgodovinska dogodka«: vrnitev narodnega doma slovenski skupnosti v Italiji in prisotnost Pahorja in Van der Bellna ob obeležitvi stoletnice koroškega plebiscita leta 2020. Sadovnik je omenil dolgoletno prijateljsko vez Pahorja in koroškega deželnega glavarja Kaiserja, ki je »omogočila napredek v narodnopolitičnih vprašanjih in v sožitju na Koroškem ter uspešne izvedbe čezmejnih evropskih projektov, kot je Geopark Karavanke«. Lavdator je bil Boštjan Žekš, nekdanji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in kasneje tudi Pahorjev svetovalec.

Za Žekša je Pahorjev »največji dosežek, da mu je uspelo odpreti in delno modificirati sistem postavljanja dvojezičnih tabel na dvojezičnem področju, kar je vodilo do postavitve nekaj novih tabel z odprtnostno klavzulo«. Dodal je še, da se izboljšani odnosi med državami ne ustvarijo sami po sebi. Deželni glavar Kaiser je čestital svojemu »prijatelju« Borutu Pohorju in spomnil na obisk delegacije slovenskega parlamenta na Koroškem leta 1992 s sprejemom v koroškem deželnem zboru. Najmlajša poslanca sta tedaj bila Kaiser in Pahor, tedaj sta imela nalogo pokazati nov manifest za meddržavno razumevanje, mir in sodelovanje, kar po besedah deželnega glavarja delata vse do danes. »Skoraj 30 let kasneje bi lahko kot v filmu povedali ‘mission completed, not really in all ways, but nearby’,« je dejal Kai­ser. Borut Pahor je po podelitvi dejal, da »si želi verjeti, da je prispeval k temu, da je danes položaj manjšine nekoliko boljši«. Pahor je dejal, da odnosi med Avstrijo in Slovenijo še nikoli niso bili tako dobri kakor zdaj. Poudaril pa je, da dobri medsoseski odnosi niso dovolj za zaščito manjšine, so pa dober okvir za to, da se lahko te pravice laže uveljavi. Podelitve Kugyjeve nagrade se je udeležilo veliko častnih gostov ter predstavnikov političnih ter kulturnih organizacij koroških Slovencev z izjemo Narodnega sveta koroških Slovencev. NSKS je v tiskovni izjavi čestital Pahorju in navaja njegov »neumoren trud za spravo« med političnimi tabori v Sloveniji in vrnitev Narodnega doma v Trstu slovenski skupnosti v Italiji. NSKS Pahorju očita zavzemanje za – po njihovem prepričanju – nepravičen kompromis leta 2011, zato se predstavniki NSKS podelitve Kugyjeve nagrade niso udeležili.

