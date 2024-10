Reakcije na volilni izid segajo od šoka do pretresa tudi pri tistih, ki so spričo javnomnenjskih anket pričakovali zmago svobodnjakov. O vzrokih za tak izid ter o posledicah za avstrijsko državo in družbo pa več v spodnjih izjavah.

Pia Blažej (27), Gradec/Šentprimož:

Rezultati volitev so me res šokirali in razočarali. Rezultati samo kažejo, da je, kar se tiče zgodovine in tudi sedanjosti v avstrijski družbi, še vedno veliko ne­znanja in ignorance. Zmagala je stranka, ki ne skrbi za manjšine ne za varovanje podnebja ne za enakopravnost žensk in ne za pozitiven razvoj v družbi. Zame to pomeni ne le en, ampak kar več korakov nazaj. Kljub temu pa se mi zdi dobro, da je bila volilna udeležba skoraj 79-odstotna.

Valentin Inzko, NSKS:

Prvo mesto svobodnjakov ni presenečenje, je pa seveda precejšnje razočaranje. Smo pa koroški Slovenci takih in podobnih konstelacij že navajeni in smo temu primerno tudi odporni. Kot idealno prihodnjo koalicijo vidim koalicijo Ljudske stranke in socialdemokratov, ki imajo polovico poslancev v avstrijskem parlamentu, z dodatno podporo Zelenih, ki so malo oslabljeni, 16 poslancev, in stranko NEOS, ki je postala močnejša in ima sedaj v parlamentu 17 poslancev. Kar se tiče svobodnjakov, pa ne bodo našli partnerja. Nova vlada se bo morala posvetiti vzgoji v slovenščini od jasli do mature. Tudi sodstvo v slovenščini bi morali razširiti na celo območje, kjer živijo koroški Slovenci.

Tobias Ressmann (18), Pečnica:

Po mojem mnenju so rezultati volitev 29. septembra zelo zastrašujoči. Glede na volilne napovedi in ankete je bilo sicer pričakovati, da se bo desna stranka FPÖ s Herbertom Kicklom na čelu zelo dobro odrezala, vendar nihče ni pričakoval tako velikega števila glasov. Ne razumem, kako lahko toliko ljudi voli to radikalno desno stranko, še posebej po številnih škandalih, kot je bil na primer tako imenovani Ibiza-škandal leta 2019. Zelo žalostno je tudi, da sta stranka SPÖ in še posebej stranka Zeleni izgubili toliko glasov. Zdaj upam le, da nihče ne bo želel oblikovati koalicije s FPÖ in da ta desna stranka ne bo v vladi. Menim, da politiki, kot je Kickl, ne bi smeli imeti mesta v vodilnih pozicijah v naši demokraciji!

Bernard Sadovnik, SKS:

Zmago svobodnjakov sem zaradi nezadovoljstva in frustracij volicev, ki jih zaznavam tudi v občini Globasnica, pričakoval. Ta frustracija se je prelila v podoro svobodnjakom, ne glede na to, kako ta stranka gleda na klimatske spremembe, nacionalizem ali kaj drugega, volilci so očitno tej stranki najbolj zaupali, da bo kaj spremenila. Med občani Globasnice je ne glede na ideologijo ali jezik podobno vzdušje kot drugod v Avstriji.

Dunja Gregorič (19), Dobrla vas:

Rezultati volitev niso bili povsem nepričakovani, a vseeno pretresljivi. Da je stranka, ki taji klimatske spremembe, ki verjame v zarotniške teorije, ki želi deportirati ljudi, poje pesmi SS in ponosno uporablja pojem »Volkskanzler«, pridobila večino avstrijskih glasov. Po mojem mnenju to kaže, kako slepi so ljudje in kako hitro pozabljajo napake iz preteklosti. Še bolj strašljivo pa je število 38,65 % (skoraj 20-% plus), s katerim je FPÖ zmagala na Koroškem. Skrbi me, kaj bo to pomenilo za nas, koroške Slovenke*ce na naslednjih volitvah na Koroškem. Za prihodnje dni upam, da bodo druge stranke, ki so pridobile dovolj glasov, ostale zveste svojim obljubam in še naprej odklanjale koalicijo s FPÖ.

Gabriel Hribar, EL:

Izid je katastrofa. Na račun teme migracij že nekaj časa pridobivajo desne stranke po EU. Glede tega je Avstrija v trendu, s to posebnostjo, da je svobodnjaška stranka uspela tudi kritiko protikoronskih ukrepov pretvoriti v politični kapital. Če svobodnjaki uspejo tudi v 90-odstotno slovenski občini, kot so Sele, nabrati 19 odstotkov glasov, je to do skrajnosti alarmantno. Prepričan sem bil, da bosta novo vlado sestavili FPÖ in ÖVP, a trenutno kaže, da se Ljudska stranka noče kot junior partner podati v koalicijo s svobodnjaki. Ljudska stranka se pred deželnimi volitvami na Predarlskem in Štajerskem ne bo nikamor premaknila s tega stališča.

Manuel Jug, ZSO:

Volilni rezultat je izraz določenega protestnega potenciala, ki ga je uspelo izkoristiti svobodnjaški stranki. Tak rezultat so napovedovale vse javnomnenjske ankete. Če bodo stranke ostale pri danih zavezah, pričakujem koalicijo ÖVP-SPÖ-NEOS s kanclerjem Nehammerjem.