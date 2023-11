Na občnem zboru Mlade EL je podmladek Enotne liste po desetih letih v torek, 14. novembra v Klubu SMO dobil novega predsednika Luko Olipa. Navzoče članstvo je podelilo razrešnico dosedanjemu predsedstvu v sestavi Marko Oraže (predsednik) Rudolf Kullnig (blagajnik) in Roman Roblek (tajnik). Bivši trije člani predsedstva bodo v prihodnosti pregledniki računov. Novo predsedstvo Mlade EL poleg predsednika Luke Olipa sestavljajo podpredsednik Damjan Stern, tajnica Taja Hedenik Kristof (namestnik Damjan Smrtnik) in blagajnik Christian-Eneas Sienčnik (namestnik Daniel Stern). Novi predsednik Luka Olip s svojo ekipo objublja neodvisnost in razmišljanje z lastno glavo, pa tudi , da bodo platforma za politično angažirane mlade. Osrednja točka programa novega predsednika zadeva življenjski prostor na južnem Koroškem, razvoj infrastrukture in poklicnih možnosti za mlade.

Z leve: Marko Oraže, Rudi Kullnig im Roman Roblek