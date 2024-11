Ministrica se je seznanila z današnjim kuturnim položajem: Ministrica za kulturo izrazila podporo

Na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu se je ministrica za kulturo Asta Vrečko srečala v sredo, 6. 11., z vodilnimi predstavniki slovenske kulturne skupnosti na avstrijskem Koroškem – z Jankom Krištofom, predsednikom Krščanske kulturne zveze (KKZ), in z Mitjem Rovškom, predsednikom Slovenske prosvetne zveze (SPZ). Predsednika sta poudarila dobro sodelovanje krovnih kulturnih organizacij in predstavila skupne projekte kot npr. »Slovenščino (do)živeti«, »Slogled« in spletni koledar »koledar.at«. Glavna tema pogovora je bila kulturno sodelovanje med Slovenijo in avstrijsko Koroško, pri čemer je ministrica izrazila podporo dejavnostim, ki ohranjajo in krepijo slovensko kulturno identiteto v tej regiji, tudi od ministrstva za kulturo, in sicer tako s strokovno kot s finančno pomočjo.