V sredo, 20. aprila, je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch obiskala Koroško. Med drugim je obiskala večjezični zasebni vrtec Mavrica.

V Velikovcu so Heleno Jaklitsch sprejeli v Večjezičnem zasebnem otroškem vrtcu Kekec, kjer so jo s pesmijo sprejeli otroci. Dotaknili so se tudi izzivov na področju financiranja, s katerimi se vrtec spopada v želji, da bi najmlajšim zagotovili kvalitetno večjezično predšolsko oskrbo. Srečala se je tudi s predstavniki Prosvetnega društva Lipa. Predsednik društva Martin Kuchling je ministrici predstavil dejavnost in jo popeljal po prostorih, za katere so poudarili, da so osnova kulturnega delovanja. Veseli so, da so pred nekaj leti, tudi s pomočjo Urada, uredili lastništvo. V Dobrli vasi je obiskala večjezični zasebni otroški vrtec Mavrica in jasli Campus Ad Fontes. Delovanje jasli, ki beležijo izjemne uspehe pri učenju jezika pri malčkih, sta ministrici predstavili Doris Schober-Lesjak, vodja oddelka za elementarno pedagogiko pri Delovnem združenju socialne pomoči, in Nadja Wrienz, vodja jasli. V nadaljevanju je sledil še pogovor o organizaciji in financiranju predšolske vzgoje v slovenskem jeziku v Avstriji z gospo Ludmillo Kofler in Mirjam Polzer-Srienz.

Tudi v zasebnem otroškem vrtcu Mavrica so sprejeli ministrico Jaklitsch.

Jaklitschevo je sprejel župan občine Dobrla vas Wolfgang Stefitz, ki je o življenju v občini z ministrico spregovoril v slovenskem pliberškem narečju. Beseda je tekla o vprašanjih vidne dvojezičnosti v občini, gospodarskih in turističnih razvojnih možnostih občine ter o možnostih sodelovanja. Ministrica je spregovorila tudi z lastnikom vodilnega pohištvenega podjetja v srednji in vzhodni Evropi Rutar Group Jožkom Rutarjem in dan zaključila s predstavniki Slovenskega prosvetnega društva Srce. Ministrico so ves dan spremljali generalni konzul dr. Anton Novak, predsednik in ustanovitelj Delovne skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev mag. Štefan Kramer in koordinatorka skupnosti Nadja Kramer.