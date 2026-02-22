Minister Wiederkehr in učni načrti: po toči je prepozno zvoniti

O tem, ali predlog ministra Wiederkehra ogroža ali ne ogroža zakonsko zajamčene pravice avstrijskih narodnih skupnosti, smo se pozanimali pri pravniku Rudiju Vouku. »Na to vprašanje ni mogoče tako enostavno odgovoriti. Za tiste, ki se odločijo, da hočejo imeti manjšinski jezik kot pouk materinščine, se pravi kot prvi jezik, za te se nič ne spremeni. Poslabša pa se za tiste, ki se želijo manjšinskega jezika naučiti dodatno, se pravi predvsem za pripadnike večinskega naroda, ki si želijo naučiti slovenščine ali tudi hrvaščine. To pomeni, da se poslabša možnost medkulturnega učenja, poslabšajo se možnosti, da bi se pripadniki večinskega naroda naučili manjšinski jezik. Za tiste, ki obiskujejo Slovensko gimnazijo, se ne spremeni nič, ker je tam slovenščina poučni jezik. Za tiste, ki se učijo slovenščine na kakšni drugi šoli, velja isto kot za pripadnike večinskega naroda, torej zmanjšanje števila ur pouka v manjšinskem jeziku, ker nihče ne bo računal s tem, da bi zmanjšali število ur pouka angleščine.« Predlog ministra Wiederkehra Vouk ocenjuje z besedami, da »je to en predlog, ki kratko malo ne upošteva eksistence manjšin v Avstriji«. Učenje jezika, učenje kulture je »najmanj tako važno, kot je upoštevanje umetne inteligence, ker je na dvojezičnih območjih treba upoštevati dvojezični značaj te regije«.