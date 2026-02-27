Minister Karner brez medijev na obisku Muzeja Peršman

Obisk je minil brez medijskega spremstva, kar se je po besedah Markusa Gönitzerja, predsednika Društva Peršman, ki je v imenu društva spremljal obisk ministra, »vnazaj izkazalo za zelo produktivno«. Poleg predstavnika Društva Peršman sta ministra Karnerja pri Peršmanovem muzeju sprejela Milan Wutte in Nikolaj Orasche, predstavnika Zveze koroških partizanov (ZKP) in prijateljev protifašističnega odpora, ki sta predstavila delo ZKP. Bernard Sadovnik, potomec družine Sadovnik, pa je spregovoril o tem, kaj je za potomce pomenila lanska policijska intervencija. »Ministru z njegovo ekipo smo ponudili izčrpno vodstvo po muzeju, občutek je bil, da obiskovalce iskreno zanima to poglavje zgodovine,« je povedal Gönitzer, ki je ministru predstavil aktivnosti muzeja.