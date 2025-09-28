Novice logo
Menjava: Fellner na čelu koroške SPÖ

28.9.2025 Beljak Villach Novice
Z menjavo vodstva koroške socialdemokracije se je po 15 letih končalo obdobje deželnega glavarja Petra Kaiserja na čelu koroške SPÖ. Tega je v soboto, 20. septembra, na beljaškem volilnem kongresu koroške SPÖ kot vodja deželne organizacije z več kot 96 odstotki glasov nasledil deželni svetnik Daniel Fellner, ki naj bi po napovedih poznavalcev v prihodnjem letu od Kaiserja prevzel tudi funkcijo deželnega glavarja.
48-letni Daniel Fellner je nasledil 66-letnega Petra Kaiserja

Fellner, ki prihaja iz Šentandraža v Labotski dolini, pa za to potrebuje potrditev večine poslancev v koroškem deželnem zboru. Pred volilnim kongresom je Fellner dejal, da se je po deželnih volitvah leta 2028 pripravljen pogovarjati z vsemi strankami, ki se gibljejo znotraj ustavnega loka. Po kongresu je Fellner za spletni DerStandard izjavil, da vidi razliko med zvezno FPÖ pod Herbertom Kicklom in deželno FPÖ na Koroškem, ki jo vodi Erwin Angerer. Kongresa se je med drugimi volilnimi upravičenci udeležila članica koroške SPÖ Augustine Gasser, sicer tudi podpredsednica Zveze slovenskih organizacij (ZSO). 

Podpredsednica ZSO Augustine Gasser

Slovenska narodna skupnost kot zaklad Koroške

Kot pravi Augustine Gasser, je v svojem govoru na sobotnem kongresu Daniel Fellner »jasno zavzel stališče, ko je dejal, da vidi slovensko narodno skupnost kot zaklad Koroške, na katerega je treba skrbno paziti in katerega je treba spodbujati oziroma podpirati«. Glede usmeritve novega predsednika koroške SPÖ je podpredsednica ZSO dejala, da »ne misli, da se bo v vsebinski usmeritvi kaj dosti spremenilo«. Kot dodaja, se bo spričo drugačnega osebnega stila Fellnerja in Kaiserja » morda spremenil način dostopa«. Kar se tiče domnevne razlike med koroško in zvezno FPÖ, je Gasserjeva prepričana, da »med njima ni kaj dosti razlik«. »S populistično politiko polarizirajo tako tu kot tam in razdvajajo družbo. Glede sodelovanja s svobodnjaki je Fellner poudaril, da ne bo od vsega začetka izključeval nobenega in da se bo pogovarjal z vsako stranko, ki se giblje znotraj ustavnega loka. To pa je povsem demokratično.« Glede 15-letne ere Petra Kaiserja na vrhu deželne organizacije stranke in 12-letnega vodenja dežele je za Augustine Gasser bilanca pozitivna. »Kai­ser je s svojo konstruktivno politiko pomembno prispeval k reševanju večdesetletnega tlečega konflikta narodnih skupnosti. Je zagovornik dobrega sožitja, naklonjen naši narodni skupnosti in mu je v tem času uspelo veliko pozitivnega.«

