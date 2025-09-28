Menjava: Fellner na čelu koroške SPÖ

Kot pravi Augustine Gasser, je v svojem govoru na sobotnem kongresu Daniel Fellner »jasno zavzel stališče, ko je dejal, da vidi slovensko narodno skupnost kot zaklad Koroške, na katerega je treba skrbno paziti in katerega je treba spodbujati oziroma podpirati«. Glede usmeritve novega predsednika koroške SPÖ je podpredsednica ZSO dejala, da »ne misli, da se bo v vsebinski usmeritvi kaj dosti spremenilo«. Kot dodaja, se bo spričo drugačnega osebnega stila Fellnerja in Kaiserja » morda spremenil način dostopa«. Kar se tiče domnevne razlike med koroško in zvezno FPÖ, je Gasserjeva prepričana, da »med njima ni kaj dosti razlik«. »S populistično politiko polarizirajo tako tu kot tam in razdvajajo družbo. Glede sodelovanja s svobodnjaki je Fellner poudaril, da ne bo od vsega začetka izključeval nobenega in da se bo pogovarjal z vsako stranko, ki se giblje znotraj ustavnega loka. To pa je povsem demokratično.« Glede 15-letne ere Petra Kaiserja na vrhu deželne organizacije stranke in 12-letnega vodenja dežele je za Augustine Gasser bilanca pozitivna. »Kai­ser je s svojo konstruktivno politiko pomembno prispeval k reševanju večdesetletnega tlečega konflikta narodnih skupnosti. Je zagovornik dobrega sožitja, naklonjen naši narodni skupnosti in mu je v tem času uspelo veliko pozitivnega.«