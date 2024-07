V zadnjih dneh so neznani storilci pomazali dvojezične krajevne napise v občini Škocjan. Premazano je bilo slovensko ime vasi Gluhi Les, nekaj dni pred tem pa je bil prelepljen tudi dvojezični krajevni napis v Šentprimožu. Policija je potrdila, da je prejela prijavo in zaenkrat preiskuje kaznivo dejanje poškodovanja tuje lastnine. Po zaključku zbiranja dokazov bo dvojezična krajevna tabla očiščena s strani občine, navaja policija.

Gospodarska lista Škocjan (GWL) mazaško akcijo obsoja kot dejanje nestrpnosti in poziva občanke in občane, naj nadaljujejo po poti prijateljstva, kritičnega soočanja z lastno zgodovino in medsebojnega razumevanja ter se zavzemajo za ohranitev slovenskega jezika kot kulturni in osebni obogatitvi.

Sonja Kert-Wakounig, (GWL): »Nasilje nad jezikom je nasilje nad ljudmi, ki ga govorijo. Taka dejanja v naši družbi ne smejo imeti prostora.«

NSKS najostreje obsoja mazaško akcijo

V občini, kjer se je nekoč začel „Ortstafelsturm“, na območju Škocjana, so bile ponovno poškodovane dvojezične krajevne table – »po členu 125 avstrijskega kazenskega zakonika je to kaznivo dejanje in nikakor ne kavalirski delikt«, se je odzval Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) na pomazano tablo v Gluhem lesu.



»Kdor poškoduje ali oskruni tujo lastnino, se kaznuje z zaporno kaznijo do šestih mesecev«, pojasnjuej NSKS v izjavi – »tokrat je bilo premazano slovensko ime vasi Lauchenholz/ Gluhi les, nekaj dni prej pa dvojezična tabla v Šentprimožu«.