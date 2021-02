Škocjan Pri zadnjih občinskih volitvah je Gospodarska lista Škocjan dosegla 331 glasov in tri mandate, (SPÖ 1446/13, ÖVP 631/6, FPÖ 165/1). Za župana je z veliko večino (59,10 %/ 1584 glasov) že v prvem krogu bil izvoljen kandidat socialdemokratov Thomas Krainz. (Bernhard Mori / ÖVP 710, Marjan Jernej / GWL 273, Christoph Lach / FPÖ 113).

Pri letošnjih volitvah bosta glavna kandidata in kandidata za župana pri socialdemokratih in ljudski stranki zopet Thomas Krainz in Bernhard Mori, do generacijske zamenjave pa je prišlo pri Gospodarski listi Škocjan, za katero bo po umiku Marjana Jerneja na prvem mestu kandidiral Marco Hobel iz Spodnjih Vinar, ki želi s pomlajeno ekipo pozitivno sooblikovati občino Škocjan.

Prosim, da se na kratko predstavite.

Marco Hobel: Star sem 23 let, sem kmet in trgovski zastopnik, v prostem času se ukvarjam z zborovskim petjem in z ljudskim plesom. Govorim štiri jezike, nemščino, slovenščino, angleščino in znakovni jezik. Znakovni jezik sem se naučil od svojih staršev, ki sta oba gluha. Kot otrok se jezika hitro naučiš, kot za druge jezike to velja tudi za znakovnega. Slovenščine sem se naučil od svojih sorodnikov in babice.

Kako vas je to zaznamovalo?

Že kot mladostnik v gimnazijskem času sem v mnogih situacijah pomagal svojim staršem pri raznih opravilih, bodisi pri prevajanju v znakovni jezik bodisi pri telefonskih klicih. Če potrebujejo pomoč, še vedno rad pomagam. Zaradi položaja doma sem se že v mladih letih moral naučiti, da prevzamem odgovornost tudi za druge.

Je to tudi eden od razlogov, da ste se odločili za kandidaturo na prvem mestu?

Da. Prej kot drugi sem moral postati odrasel in zrel ter se zavedati, kaj delam.

Kandidirate s pomlajeno ekipo. Kako je s starejšimi, morda bolj izkušenimi kandidati?

Pomembno je, da se med sabo dopoljnjujemo. Od starejših, izkušenih kandidatov se učimo in seveda se bomo zavzeli tudi za njihove skrbi in želje v občini, o tem ni dvoma, samo skupaj bomo uspešni. Med drugim želimo starejše še bolj vklljučiti v komunikacijo in volilni boj preko novih medijev. Poudaril bi še, da smo odprta frakcija, vključujemo ljudi vseh starosti in imamo tudi nekaj ljudi na listi, ki ne govorijo slovensko.

Naslednje akcije v volilnem boju?

Javnosti bomo predstavili naš program in naše kandidate, kar mi je zelo pomembno, občani naj spoznajo našo celo ekipo. To bomo načrtno delali preko medijev, z letaki in preko naših strani na facebooku in na instagramu. Kako bo s hišnimi obiski v času pandemije bo pa odvisno od tega, kako se bo razvil položaj z virusom, trenutno pa ne kaže, da bodo mogoči.

Glavne teme in ideje?

Mislim, da se mora občina še bolj posvetititi občankam in občanom in ne samo turizmu. Želim si odprt dostop do jezer za vse občane ter spremembo odpiralnih časov na občinskem uradu, da bodo svoje opravke na občini lahko urejali tudi tisti, ki med tednom dalj časa delajo. Mislim, da je naloga občinskega politika predvsem tudi ta, da ima vedno odprto uho za konkretne probleme in želje občanov. Zato si želimo še tesnejše sodelovanje z ljudmi in ko bodo razmere spet dopuščale, tudi redna, neposredna srečanja na vaseh, tam, kjer ljudje živijo.