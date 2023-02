Manuel Jug ne bo izvoljen v deželni zbor. Mnenja je, da lahko kot predsednik DESKAN v gremijih SPÖ dobro zastopa interese narodne skupnosti. Pravi, da bo SPÖ prva, to pa še ne pomeni, da bo Kaiser avtomatično deželni glavar, ugotavlja.

Manuel Jug je v drugi mandatni dobi predsednik Zveze slovenskih organizacij, od januarja 2022 pa predseduje tudi Delovni skupnosti avstrijske narodnosti v SPÖ (DESKAN). Kot 15. na listi volilnega okoliša Celovec in 19. na deželni listi Jug ne bo izvoljen kot deželnozborski poslanec. Pod geslom »Slovenke in Slovenci v deželni zbor« bo v petek, 17. februarja, v restavraciji Juenna v Čepičah sodeloval pri pogovoru s kandidatkami in kandidati iz vrst narodne skupnosti. Diskutirali bodo še Siegfried Kral (Vision Österreich), Kristina Müller (Ljudska stranka), Olga Voglauer (Zeleni) in Franc Jožef Smrtnik (Team Kärnten).

»Druge stranke se hvalijo, da želijo nekaj storiti za slovensko narodno skupnost, kandidata iz vrst narodne skupnosti na vidnih mestih pa nimajo,« je izjavil Gerhard Köfer. Zakaj pri koroški SPÖ ni kandidata iz vrst narodne skupnosti na vidnejšem mestu?

Manuel Jug: Za pravice narodne skupnosti se ne zavzemajo samo koroški Slovenci. Glavni kandidat SPÖ Peter Kaiser je na tem področju naredil zelo veliko. Ob njem bodo interese narodne skupnosti v deželnem zboru zastopali strokovnjaki kot Andreas Scherwitzl, Stefan Sandrieser in dvojezični kandidat Hermann Srienz. Kot predsednik DESKAN sem povsod vpleten in povsod sodelujem, za soodločanje torej ni nujen mandat.

So pri koroških socialdemokratih tudi osebe, ki narodni skupnosti niso tako naklonjene in obstaja tudi nevarnost, da bi se ta politika spremenila, ko Kaiser nekoč ne bo več vodil stranke?

Želim si, da bi Kaiser čimdlje ostal na prvem mestu. Seveda imajo nekateri tudi drugačna mnenja, te struje pa znotraj stranke nimajo vpliva. V raznih gremijih stranke se nihče ne zoperstavlja Kaiserju in njegovi narodni skupnosti naklonjeni politiki.

Je stranka v volilnem programu namenila narodni skupnosti svoje poglavje?

Narodna skupnost je vedno na agendi SPÖ, posebnega poglavja pa ni.

Koroška dijaška zveza kritizira, da je objava podmladka svobodnjakov naredila iz Petra Kaiserja heroja v boju za manjšinske pravice, medtem ko, kakor pišejo, manjšinci ne čutijo resne volje, da bi kdorkoli s strani vlade hotel rešiti ogroženo slovenščino.

Kritičnost mladine je legitimna. Kdo bi bil boljši? Angerer ali Köfer? Bi ta dva naredila več za koroške Slovence?

Kaj pa morebitne koalicije po volitvah? Izklučujete koalicijo z FPÖ?

Politika Kaiserja je, da bo vodil pogovore z vsemi izvoljenimi strankami. Vsekakor je koalicija s svobodnjaki zelo nerealistična. Osebno bi se zavzemal za koalicijo z ljudsko stranko ali z ljudsko stranko in Zelenimi. Obe varianti imata pozitivne in negativne strani. SPÖ bo prva, prvo mesto pa še ne pomeni, da bo stranka tudi avtomatično imela deželnega glavarja. Ostaja nevarnost, da pride do koalicije svobodnjakov, Teama Kärnten in ljudske stranke. To pa bi za narodno skupnost bilo vsekakor slabše. To pravim kot predsednik ZSO in kandidat socialdemokratov. Kdor torej hoče deželnega glavarja Kaiserja, naj voli SPÖ. Če govorim o narodni skupnosti nenaklonjenih strujah znotraj SPÖ, so te minimalne v primerjavi z nenanklonjenimi strujami znotraj svobodnjakov.

V volilnem programu piše, da naj vsaka občina ima svojo ljudsko šolo. V zadnjih letih je SPÖ forsirala šolske centre in zapiranje majhnih šol, med njimi tudi dvojezičnih …

Škoda je, če se majhne šole zaprejo, saj so kvalitetne in so za posredovanje slovenščine zelo pozitivne. Obžalujem, da so jih zaprli.

Zakaj naj bi ljudje volili SPÖ?

Ker SPÖ dokazuje, da se zavzema za pravice koroških Slovenk in Slovencev in ima z deželnim glavarjem tudi največjo težo. Stranka je na socialnem področju veliko naredila in je deželo spravila iz temnega časa v svetlejšega in tudi večjih škandalov v koroški politiki v zadnjih letih ni bilo. Znotraj SPÖ se bom zavzemal za vse, kar bo krepilo in ohranilo slovenski jezik.