Manj denarja za narodne skupnosti

Zmanjšanje sredstev za avstrijske narodne skupnosti v spominskem letu je za Olgo Voglauer »politična sramota in udarec v obraz številnim društvom avstrijskih narodnih skupnosti«. Voglauer je govornica Zelenih za narodne skupnosti v avstrijskem parlamentu in deželna govornica Zelenih na Koroškem. Sredstva za financiranje narodnih skupnosti se ne smejo zmanjšati, pove Voglauer in dodaja, da dvojni proračun še ni sklenjen, in poziva vse manjšinske organizacije, da se obrnejo na odgovorne politike na Dunaju. Tem naj povedo, da je to varčevanje na napačnem mestu. Proračun naj bi sklenili na plenarnih dnevih med 16. in 18. junijem. Že naslednji teden, 4. junija, pa bo zasedanje odbora za proračun, pravi Voglauer. Poudarja, da bodo Zeleni nasprotovali zmanjševanju sredstev.