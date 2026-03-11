Okrajni sodnik Franz Boschitz: »Ljudje se upajo govoriti slovensko, če vedo, da znaš slovensko«

Ko s Franzem Boschitzem stojiva pred Okrajnim sodiščem v Pliberku, v oči pade dvojezična tabla »Bezirksgericht Blei­burg/Okrajno sodišče Pliberk«. Ko je pred 32 leti prvič kot sodnik prestopil prag pliberškega okrajnega sodišča, te dvojezične table še ni bilo. »Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi to tablo že tedaj postavili,« mi pove Boschitz, zadnji aktivni dvojezični okrajni sodnik na Koroškem. Boschitz je medtem poskrbel za dvojezične oznake znotraj sodišča, pa tudi za dvojezično spletno stran. 22. aprila bo praznoval 65. rojstni dan, s 1. majem se bo upokojil. S pliberškim sodiščem bo ostal vsaj prostorsko povezan. Z ženo Ino, s katero ima dva otroka – sina Tima (roj. 1999) in hčerko Delo (roj. 2000) – bosta še naprej živela v stanovanju v istem poslopju. Boschitz me povabi v svojo pisarno v prvem nadstropju sodišča, stene so polne umetnin, največ slik je od Gustava Januša in Rudija Benetika. Boschitz je s starejšim bratom Tonejem in sestro Nežej odraščal na Metlovi, ljudsko šolo je obiskoval v Kazazah. Njegov oče je izhajal iz Vazarjeve družine. Po maturi na gimnaziji v Velikovcu je v Gradcu študiral pravo in poslovne vede. Tam je spoznal ženo Ino, roj. Winkler, doma iz Šentvida ob Glini. Boschitz je opravil prakso in se odločil, da bo postal sodnik. »Sodnik vidi obe strani in ima možnost, da ljudi malo združi, to me je fasciniralo. Odvetnik nikakor ne bi mogel biti, saj ta vidi le eno stran,« meni Boschitz, ki je leta 1993 opravil izpit za sodnika. Predsednik višjega sodišča v Gradcu je vedel, da zna slovensko in ga je vprašal, ali bi hotel biti okrajni sodnik v Pliberku. »Pliberk mi je bil znan zaradi jormaka, žena Pliberka sploh ni poznala, a odločila sva se za Pliberk. Danes lahko povem, da je bila odločitev za Pliberk 'zakej',« pove Bo­schitz. Sodniški dekret je podpisal 1. oktobra 1993, istega leta, kot je župnik Ivan Olip prevzel pliberško faro.