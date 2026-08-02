Leto po raciji: Političnih posledic ni

Rudi Vouk, odvetnik udeležencev tabora

Dobrla vas Eberndorf

Ta akcija spominja na to, da konsekvence zaradi racije do danes manjkajo. Imamo jasno poročilo komisije, razveseljivo je, da je prišel odlok notranjega ministrstva, kako mora policija ravnati na krajih spominjanja. Ravno zaradi teh jasnih rezultatov raziskav je nerazumljivo, zakaj postopek pred državnim tožilstvom ne napreduje, zakaj je okrajni glavar še vedno nemoteno v funkciji in zakaj političnih posledic do danes ni. Koroško upravno sodišče je ugotovilo, da ni bilo nobene pravne podlage za zbiranje podatkov udeležencev tabora. Nihče ne ve, kaj se je s temi podatki zgodilo, ni nobenega potrdila, da so jih zbrisali. Vemo samo, da so bili podatki ilegalno zbrani, te podatke je treba zbrisati na način, da imamo dokaz, da so bili zbrisani, da ne ostanejo tajno na nekih policijskih računalnikih. Manjkajo politične konsekvence, javno opravičilo notranjega ministra ali policijskega šefa in manjkajo politične posledice na področju manjšinskih pravic. Ravno ta racija je pokazala, koliko ravno na področju uradnega jezika še manjka. Nujno je potrebno, da se te zadeve popravijo, da se ne zgodi več, da bodo policisti izvajali neke akcije, policisti, ki nimajo pojma, da je v teh krajih slovenščina dopuščena kot uradni jezik, in da se ne bodo dogajali postopki, ko se je treba šele pred državnim tožilstvom boriti za to, da se postopek lahko izvede v slovenščini.