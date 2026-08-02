Leto po raciji: Političnih posledic ni

Ob prvi obletnici policijske racije na lanskem antifašističnem taboru pri Peršmanu so organizatorji tabora vabili na protestno akciji pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. Mira Gabriel in Elsa Logar sta v nagovoru opozorili, da posledic za odgovorne za racijo še vedno ni. Poudarili sta, da je bila akcija »kriminalizacija antifašističnega dela« ter da »navodila za prihodnost ne smejo postati zaključna črta pod preteklostjo«. Zahtevali sta začasno razrešitev odgovornih vodilnih oseb do zaključka postopkov, hitro in pregledno dokončanje preiskav, izbris nezakonito zbranih osebnih podatkov ter javno opravičilo udeležencem in organizatorjem tabora ter prizadetim organizacijam koroške slovenske narodne skupnosti. Ob tem sta opozorili tudi na širši trend kriminalizacije protifašističnega delovanja in krepitve skrajno desne politike. »Za nas ni razumljivo, zakaj je lahko okrajni glavar Klösch brez kakršnih koli konsekvenc na svojem položaju,« je kritičen Dominik Krištof, soorganizator tabora. Med govorom je umetnica in soorganizatorka tabora Meta Vouk na križišču ob poslopju okrajnega glavarstva postavila šotor, narejen iz strani poročila raziskovalne komisije racije pri Peršmanu. Meta Vouk: »To naj bo simbol, ker so nam pred enim letom rekli, da smo šotore napak postavili in zato naj bi bila potrebna racija. Šotor je narejen iz prozornega papirja, ni tako stabilen in simbolizira tudi človekove pravice, ki niso tako stabilne.« Kot je povedal odvetnik udeležencev tabora Rudi Vouk za ORF, je od racije pri Peršmanu ostalo sedem upravnokazenskih postopkov zaradi napačnega parkiranja in napačno postavljenega šotora. Proti dvema udeležencema teče postopek zaradi odpora proti državni oblasti, pri čemer bodo po mnenju Vouka enega čimprej ukinili. Tečejo tudi postopki proti policistom, Vouka pa čudi, da obtožnice še vedno ni.
Moj polbrat Ciril Sadovnik je preživel pokol pri Peršmanu. Če sem se z njim o tem pogovarjal, se je vedno jokal. Ko sem slišal za lansko racijo na Peršmanovi domačiji, sem mislil da ne more biti res. Prav je, da mladina demonstrira, če ne, nikoli ne bo konec.
Protestne akcije sem se udeležila, ker me je situacija lani zelo šokirala in mi je nerazumljivo, da do danes postopek ni končan. Vprašanje je, kakšna je naša demokracija in prestrašena sem, kaj to pomeni za nas pripadnike manjšine. Kar dela mladina, se mi zdi zelo važno in jo podpiram.
Ta akcija spominja na to, da konsekvence zaradi racije do danes manjkajo. Imamo jasno poročilo komisije, razveseljivo je, da je prišel odlok notranjega ministrstva, kako mora policija ravnati na krajih spominjanja. Ravno zaradi teh jasnih rezultatov raziskav je nerazumljivo, zakaj postopek pred državnim tožilstvom ne napreduje, zakaj je okrajni glavar še vedno nemoteno v funkciji in zakaj političnih posledic do danes ni. Koroško upravno sodišče je ugotovilo, da ni bilo nobene pravne podlage za zbiranje podatkov udeležencev tabora. Nihče ne ve, kaj se je s temi podatki zgodilo, ni nobenega potrdila, da so jih zbrisali. Vemo samo, da so bili podatki ilegalno zbrani, te podatke je treba zbrisati na način, da imamo dokaz, da so bili zbrisani, da ne ostanejo tajno na nekih policijskih računalnikih. Manjkajo politične konsekvence, javno opravičilo notranjega ministra ali policijskega šefa in manjkajo politične posledice na področju manjšinskih pravic. Ravno ta racija je pokazala, koliko ravno na področju uradnega jezika še manjka. Nujno je potrebno, da se te zadeve popravijo, da se ne zgodi več, da bodo policisti izvajali neke akcije, policisti, ki nimajo pojma, da je v teh krajih slovenščina dopuščena kot uradni jezik, in da se ne bodo dogajali postopki, ko se je treba šele pred državnim tožilstvom boriti za to, da se postopek lahko izvede v slovenščini.
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