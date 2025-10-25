Leta 2026 volitve Zbora narodnih predstavnikov in predsednika NSKS

Na dnevnem redu je bila nadomestitev dvojezičnega sodstva na Koroškem in skupna streha oz. organizacija treh političnih organizacij. Soglasno se je ZNP izrekel za razširitev območja dvojezičnega sodstva na Koroškem. Glede skupnega zastopstva pa naj se proučijo obstoječi predlogi tudi s pomočjo strokovnjakov od zunaj. Na dnevnem redu so bile tudi volitve NSKS. Pri naslednji seji ZNP, ki bo 12. 12., bodo izvolili osrednjo volilno komisijo. To sestavlja predsednik NSKS skupaj z desetimi osebami, od katerih morata biti dva sodnika (lahko upokojena) ali pa notar.