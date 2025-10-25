Novice logo
Leta 2026 volitve Zbora narodnih predstavnikov in predsednika NSKS

25.10.2025 Celovec Klagenfurt Novice
V ponedeljek, 6. oktobra, je bila v Tischlerjevi dvorani 14. seja Zbora narodnih predstavnikov (ZNP), ki je najvišji organ odločanja pri Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS).
Predsednik ZNP Nanti Olip

Na dnevnem redu je bila nadomestitev dvojezičnega sodstva na Koroškem in skupna streha oz. organizacija treh političnih organizacij. Soglasno se je ZNP izrekel za razširitev območja dvojezičnega sodstva na Koroškem. Glede skupnega zastopstva pa naj se proučijo obstoječi predlogi tudi s pomočjo strokovnjakov od zunaj. Na dnevnem redu so bile tudi volitve NSKS. Pri naslednji seji ZNP, ki bo 12. 12., bodo izvolili osrednjo volilno komisijo. To sestavlja predsednik NSKS skupaj z desetimi osebami, od katerih morata biti dva sodnika (lahko upokojena) ali pa notar.  

»Osrednja volilna komisija določi obdobje volitev in tudi čas možnosti za prijavo za kandidaturo za Zbor narodnih predstavnikov kot tudi za volitev predsednika oz. predesednice Narodnega sveta,« je razložil predsed­nik ZNP Nanti Olip. 

Na zadnji seji ZNP je predsednik NSKS Valentin Inzko napovedal, da ne bo več nastopil na naslednjih volitvah. 

