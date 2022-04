Morda ste tudi vi v začetku aprila v Kronen Zeitung brali o tem, da naj bi grozilo zaprtje treh dvojezičnih sodišč na Koroškem? Po besedah Društva slovenskih pravnikov gre za desetletno diskusijo, ki so jo na novo podžgali vladni načrti za reformo sodstva in sodne uprave v Avstriji.

Domišljijo je očitno podžgal tudi sestanek predstavnikov pravosodnega ministrstva s predstavniki ZSO (dr. August Brumnik), NSKS (mag. Rudi Vouk) in SKS (Bernard Sadovnik) ter s predstavniki dežele Koroške in predsednikoma deželnih sodišč v Celovcu (dr. Bernd Lutschounig) in Gradcu (mag. Michael Schwanda).

Na tem sestanku, ki je bil konec februarja v Celovcu, po zagotovilih naših sogovornikov (M. Jug, A. Brumnik, R. Vouk) ni bilo govora o zapiranju dvojezičnih sodišč. Na sestanku so predstavniki treh slovenskih političnih organizacij ministrstvu predstavili usklajene zahteve, ki bi jih bilo nujno upoštevati pri vsaki reformi sodstva, predvsem če ta zadeva sodstvo na dvojezičnem območju Koroške. Kot pravi Rudi Vouk, se o tej načrtovani reformi sodstva lahko vsak zainteresirani poduči z branjem programa aktualne turkizno-zelene vlade.

»Nekdo, ki pač noče te reforme, zdaj v javnosti strelja proti njej. Tako kot že v preteklosti ni reforme sodstva hotel nekdanji deželeni glavar Dörfler, ki je okoli govoril, da je rešil dvojezična sodišča, šlo mu je pa za to, da bi preprečil dvojezično sodstvo v Celovcu, in isto se po moji oceni ponavlja zdaj. Gre dejansko za reformo dvojezičnega sodstva, o kateri diskutiramo že več kot deset let,« pojasnjuje Vouk.

Usklajene zahteve slovenskih organizacij so naslednje: sodišča v Beljaku, Celovcu in Velikovcu bi morala biti dvojezična; pred deželnim sodiščem v Celovcu bi moral vsak, ne le tisti, ki je doma v okolišu treh obstoječih dvojezičnih sodišč v Borovljah, Pliberku in Železni Kapli, imeti možnosti, da uporablja slovenščino; in naposled, odprava pomanjkanja dvojezičnega osebja v sodstvu in sodni upravi.

»V javnost vedno znova pride kdo s trapastimi novicami, da je dvojezično sodstvo na udaru. Ja, kje pa?!« Tako pravi Rudi Vouk, ki dodaja, da zaenkrat še nihče nima pred seboj konkretnih načrtov pravosodnega ministrstva za reformo dvojezičnega sodstva. Po njegovih besedah bi uspešna reforma sodstva zagotovila ne samo dvojezične sodnike, ampak tudi stalno nastavljene prevajalce in tolmače, dvojezično pisarniško osebje in dvojezične pravne skrbnike.