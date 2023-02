Kristina Müller je v Pliberku občinska svetnica ÖVP, pri deželnozborskih volitvah v volilnem okolišu vzhod kandidira na desetem mestu za Ljudsko stranko.

Kristina Müller (32) je že skoraj dve leti občinska odbornica v Pliberku. Delala je v personalnem oddelku pri podjetju v bližini, trenutno je na porodniškem dopustu, ker pričakuje otroka. O sebi pravi, da je zanesljiva in da vedno rada pomaga. Pri srcu ji je socialno življenje, poleg občinske politike je aktivna v župnijskem svetu in pri krizni intervenciji Rdečega križa, sodeluje pa tudi pri libuški godbi na pihala.

Gospa Müller, že dve leti ste občinska svetnica. So se vaše predstave o delu v občini uresničile?

Kristina Müller: Na začetku je bilo zaradi korone še bolj mirno. Uresničilo se je, da imaš lahko oseben kontakt z ljudmi in jim lahko neposredno tudi pomagaš, če kaj potrebujejo.

Zakaj kandidirate tudi pri deželnozborskih volitvah?

Dobila sem to možnost in se pogumno odločila za kandidaturo, ker menim, da je važno, da mladi aktivno soodločamo tudi v deželni politiki. Samo tako lahko kaj spremenimo za svojo generacijo. Ni veliko žensk v politiki in dobra mešanica, ki odloča, je zelo pomembna.

Pri koroški ÖVP je glavni kandidat moški, kot je v vseh volilnih okoliših. Zakaj ni ženske na vidnem mestu?

To so odločili v Celovcu, meni osebno se zdi škoda.

Zakaj po vašem mnenju vedno manj ljudi zaupa politikom?

Ker ljudje celo politiko povezujejo z aktualnimi velikimi temami, na primer z vojno v Ukrajini ali s problemi zaradi korone. Kot nacionalni politiki pa na te globalne teme nimamo vpliva.

Torej politiki sami niso krivi za ta razvoj?

Ne.

Zakaj naj bi vas ljudje volili?

Ker sem mlada, aktivna in angažirana. Važno mi je tudi, da je slovenski jezik na Koroškem viden. Viden je tudi na moji reklami za volitve.

V volilnem programu koroške ÖVP na strani 9 piše, da želi VP zaustaviti trend pozidave kmetijskih površin za nove nakupovalne centre zunaj mestnih jeder. Ali ta program za pliberško VP in za vas ne velja, če pomislimo na aktualna dogajanja v občini?

Seveda velja ta program tudi za pliberško ÖVP. To sta različni situaciji, v Pliberku so že v preteklosti v občinskem svetu odločili o dovoljenju za gradnje in ne šele zdaj.