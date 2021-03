Spremembe pri Zelenih v Celovcu

Zeleni v Celovcu so pri letošnjih volitvah dosegli 9,31 % glasu, kar je pomenilo štiri mandate (2015: 7), njihov kandidat za župana Frank Frey, ki je v iztekajoči se periodi bil tudi mestni svetnik, pa je s 6,55 % glasu odrezal nekoliko slabše kot frakcija. Zaradi slabšega rezultata so Zeleni v Celovcu izgubili mestnega svetnika in s tem tudi zastopnika v mestnem senatu. Sonja Koschier je kandidirala na petem mestu in po rezultatu občinskih volitev ni bila izvoljena v občinski svet.

Po umiku Franka Freya pa se je stvar spremenila in v sredo zvečer smo izvedeli, da bodo Zelene v celovškem občinskem svetu poleg Sonje Koschier zastopali še Margit Mo­tschiunig, Elias Molitschnig in Phillipp Smolle. Sonja Ko­schier je v pogovoru z Novicami povedala, da bodo o tem, kdo bo novi frakcijski vodja Zelenih v Celovcu, odločali šele v naslednjih dneh in dodaja, da je zelo vesela, da bo članica štiriperesne »zelene deteljice« v celovškem občinskem svetu.