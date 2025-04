Zahvalila se je članom za zaupanje in poudarila, da ji to daje moč za nadaljnje delo. Opozorila je na velike izzive v Koroški ter potrebo po močnem gibanju Zelenih, ki si prizadevajo za varstvo narave, socialno pravičnost, transparenco in dostojno prihodnost za vse. Kritično pa je ocenila delo deželne vlade, saj po njenem mnenju Koroški manjka vizija.