Koroški Zeleni: Dežela po nepotrebnem ovira rabo vetrne energije: Na Koroškem bi lahko stalo 400 vetrnih elektrarn

12. januarja je na ljudskem povpraševanju o vetrnicah tesna večina (51,55 odstotkov) podprla »prepoved nadaljnjega postavljanja vetrnic na koroških gorah in pašnikih«. Povpraševanja se je udeležilo 34,88 odstotkov koroških volilk in volilcev, to je 149.048 ljudi. Razlika med taborom za prepoved, ki jo zagovarjata FPÖ in stranka Team Kärten, in tistimi, ki so bili proti prepovedi nadaljnjih vetrnic, je znašala 4.592 glasov. Za nadaljnje postavitve vetrnic se zavzema koroška deželna vlada (SPÖ in ÖVP), pa tudi koroški Zeleni, ki od leta 2028 niso več zastopani v tukajšnjem deželnem zboru.