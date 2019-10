Deželni glavar Peter Kaiser in namestnica deželnega glavarja Beate Prettner sta te dni odlikovala 30 zaslužnih osebnosti. Veliki zlati častni znak dežele Koroške je prejel Marjan Sturm, nekdanji predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO).

Koroka je počastila bivšega dolgoletnega predsednika Zveze slovenskih organizacij na Koroškem ter soustanovitelja koroške konsenzne skupine Marjana Sturma. V četrtek, 19. Septembra 2019, so Sturmu v dvorani zrcal vročili Veliki zlati častni znak dežele Koroške. Sturm je stal 26 let na čelu ZSO in se je kot pobudnik konsenzne skupine skupaj s predsednikom Koroškega Heimatdiensta Josefom Feldnerjem dosledno zavzemal za kulturo sprave med narodoma, kar je nenazadnje privedlo tudi do postavitve dvojezičnih krajevnih napisov na Koroškem.