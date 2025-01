Koalicijska pogajanja: Zahteve je poslal, premikov ne pričakuje

Koalicijska pogajanja med ljudsko stranko in svobodnjaki so v polnem teku. Predsednik slovenskega sosveta Bernard Sadovnik je sklenjene zahteve narodne skupnosti za reformo manjšinskošolskega zakona in skupno peticijo iz leta 2023 poslal predsednikoma ÖVP in FPÖ ter odhajajoči ministrici Raab z zahtevo, da se vključijo v vladni program. V vlogi predsednika stalne konference predsednikov sosvetov avtohtonih narodnih manjšin v Avstriji pa je Sadovnik obema pogajalskima strankama predložil točke z nujno potrebnimi ukrepi za obstoj manjšin za prihodnja leta. Te točke med drugim vključujejo izobraževalne zadeve s poudarkom na elementarni pedagogiki in dvojezičnem šolstvu, spremembo zakona o narodnih manjšinah in valorizacijo podpor narodnim manjšinam. »Mnenja sem, da je treba pogajalce prej s tem konfrontirati, preden je vladni program zaključen, čeprav pričakovanja za večje premike niso velika, « pravi Sadovnik.