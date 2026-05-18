Knjiga o pregonu kot most med generacijami

Prebrali ste prve vrstice spominov na pregon družine Milke Sadjak iz Pliberka, rojene leta 1939 v Podkraju pri Šternu z dekliškim priimkom Turk. Skupaj štirinajst pričevanj prič časa in njihovih potomcev tvori jedro dvojezične publikacije »sledovispuren izseljenih družin pod Peco«, ki jo je Kulturno prosvetno društvo Šmihel javnosti predstavilo 7. maja v farni dvorani. Pogovore s pričami časa in njihovimi potomci je vodila psihoterapevtka Gitka Opetnik. Posnela je tudi videe, ki so jih predvajali ob predstavitvi publikacije.

Štiriindvajset slovenskih družin iz župnije Šmihel in občine Bistrica nad Pliberkom – skupaj 146 oseb, med njimi 54 otrok – je bilo med drugo svetovno vojno deportiranih v razna taborišča v Nemčiji. Devet ljudi je tam izgubilo življenje, sedem oseb je postalo žrtev t. i. evtanazije. Nacisti so jih preganjali, ker so veljali za »etnično neprimerne in asocialne«.