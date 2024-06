Razpis za ravnateljsko mesto na Slovenski gimnaziji v Celovcu je zaključen. Kdo bo novi ravnatelj ali nova ravnateljica, še ni znano. Pristojna komisija je zavrnila prijave vseh kandidatk in kandidatov, ker ne izpolnjujejo enega obveznega pogoja.

»Od 1. 1. 2024 je veljaven zakon, ki določa, da morajo imeti kandidati in kandidatke, ki se potegujejo za vodstveno mesto, opravljen prvi del višješolskega tečaja ‘Šole voditi profesionalno’ ali primerljive tečaje. Na žalost tega pogoja nihče ni izpolnil,« pravi vodja oddelka za manjšinsko šolstvo, deželna šolska nadzornica Sabine Sandrieser. S tem je trenutni razpis za ravnateljsko mesto na Slovenski gimnaziji zaključen. Naslednji razpis za definitivno ravnateljsko mesto bo predvidoma objavljen čez dve leti.

Na nov razpis z istimi pogoji

»Treba bo privabiti vse morebitne kandidatke in kandidate, da se na Pedagoški visoki šoli vpišejo na tečaj, ki daje vpogled v področje menedžmenta in vodenja šol,« pravi Sandrieser. Za razpis ravnateljskega mesta je potreben le prvi del te izobrazbe, ki obsega 20 kreditnih točk ECTS, ali pa tudi primerljivi tečaji.

Do tedaj provizorično vodstvo

Do novega razpisa bo Slovensko gimnazijo vodil provizorični ravnatelj oz. ravnateljica, ki bo predvidoma prišel iz vrst aktualnega učiteljskega zbora. »Tega sedaj ne določa več komisija, temveč personalni oddelek deželne izobraževalne direkcije,« pravi Sandrieser. Naslednji postopki pravno niso jasno določeni. Jasno je le, da bo izobraževalna direkcija morala najkasneje do 1. septembra imenovati osebo, ki bo prevzela provizorično ravnateljsko mesto na Slovenski gimnaziji do novega razpisa. Ena od opcij bi bila, da bi trenutna ravnateljica Zalka Kuchling podaljšala svojo funkcijo. »Tega gotovo ne bom,« nam je zatrdila. Dodaja, da si želi do konca šolskega leta rešitev, ki bo tudi v soglasju s trenutnim učiteljskem kadrom in da bo tudi ta vključen v proces odločanja o provizoričnem vodstvu šole.