»Kandidat za župana mora biti dvojezičen«

Pliberk Bleiburg Janko Kulmesch Štefan Visotschnig (73) iz Vogrč bo prihodnje leto 35 let tržni referent pliberške občine in s tem tudi pristojen za pliberški jormak. Po daljšem okrevanju je dovolj pri močeh, da bo lahko slovesno odprl največji ljudski praznik spodnje Koroške.

Štefanu Visotschnigu so kot tržnemu referentu zelo pri srcu vsi kramarji in ostali razstavljavci, zelo dobro pa se počuti tudi v Svaveji uti.

Kako se trenutno počutite, potem ko ste bili dalj časa na okrevanju?

Štefan Visotschnig: Terapije zelo pomagajo, seveda pa še nisem takšen, kot sem bil, preden me je zgrabila bolezen.

Katere so vaše največje težave:

Največje težave imam pri hoji, Če je hoja daljša, potrebujem pomoč. V veliko oporo so mi tudi popotne palice.

Od leta 1991 ste v občinski politiki pristojni za sejme in s tem tudi za jormak. Kdo vas je nadomeščal v tej funkciji, ko ste bili na okrevanju?

Na občinskem uradu in v komunalni upravi (Bauhof) imamo dobro ekipo, saj sam ne morem vsega napraviti. Na naše uslužbence se lahko zaneseš. Sicer pa sem sam že februarja letos imel tudi pogovore z županom pobratene občine Goriška brda Francem Mužičem. Letos so od pobratenih občin na vrsti Goriška brda, da se v šotoru Alpe Adria predstavijo z obširnim kulturnim programom. Poleg tega bodo predstavili jesensko trgatev in delali reklamo za domači turizem.

Se bo letošnji jormak za vas kot tržnega referenta razlikoval od prejšnjih jormakov?

Sploh ne. Vodil bom vse uradne programske točke in iskal tudi razstavljavce. Edino povorke ne bom mogel spremljati.

Na katerem jormaku boste zadnjič v funkciji sejemskega referenta?

Prihodnje leto. Leto navrh, leta 2027, so namreč spet občinske volitve.

Boste ostali v občinski politiki do konca periode?

Da, če bo Bog dal zdravje.

In če ga ne bo dal?

Potem bom moral nehati.

Je že odločeno, kdo naj bi vas nasledil na čelu pliberške SPÖ? Sami ste namreč že pred zad­njimi volitvami napovedali, da je to vaša zadnja perioda.

Hoteli smo že maja letos rešiti to vprašanje. Na žalost to zaradi mojih zdravstvenih težav ni bilo možno. Sedaj nameravamo to zadevo urediti predvidoma letos v oktobru.

Že veste, kdo bo vaš naslednik v stranki in občinski politiki?

To še ni jasno. Zadevo glede nasledstva je treba skupno in v redu pripraviti.

Mora biti glavni kandidat pliberških socialdemokratov dvojezičen?

Na vsak način. To je zelo važno. Brez tega nimaš šanse. To se je videlo že na vseh prejšnjih volitvah, na katerih so bili slovenski glasovi odločilni.

Katere načrte želite na vsak način uresničiti, dokler boste še župan?

Sprva je treba videti, kaj dovoljuje proračun. Ceste po vaseh so slabe in bo treba postopoma urediti drugo za drugo. Projekt glede optičnega hitrega interneta (Glasfaser) bo v nekaj mesecih zaključen. Lepo bi bilo, če bi uspelo uresničiti tudi projekt šolski center, kjer bi srednja šola ter ljudski šoli Pliberk in Božji grob prišle pod skupno streho.

Kaj si želite za letošnji jormak in kako gledate na prihodnost jormaka?

Upam, da bomo imeli srečo z vremenom. Pri kramarjih, ki so srce našega jormaka, opazujem na žalost nerazveseljiv razvoj: dinastije umirajo, mnogi nimajo naslednikov. Če pomislim samo na Stefitzevo »dinastijo«, ko si včasih jormaka brez Stefitzevih Ferdlna, Toneja ali Franca sploh nisi mogel predstavljati. Danes jih pa ni več na največjem južnokoroškem ljudskem prazniku. Toliko bolj me veseli, da je pri­pravilo Gospodarsko združenje Bistrica/Pliberk šotor z odlično razstavo. Nadalje bosta letošnji jormak obogatila dva nova zabavna parka in tudi za bogato kulinarično ponudbo bo, kot že v vseh prejšnjih letih, poskrbljeno.

Ljudska modrost pravi: nobeno bogastvo in nobena vplivna funkcija nič ne pomaga, če odpove zdravje. Je dobil ta izrek za vas v zadnjih tednih in mesecih poseben pomen?

Če se soočaš s hudo boleznijo, začneš drugače razmišljati. In se zavedati, da je treba gledati tudi nase in manj na druge stvari na svetu.