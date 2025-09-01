»Kandidat za župana mora biti dvojezičen«

Štefan Visotschnig: Terapije zelo pomagajo, seveda pa še nisem takšen, kot sem bil, preden me je zgrabila bolezen.
Največje težave imam pri hoji, Če je hoja daljša, potrebujem pomoč. V veliko oporo so mi tudi popotne palice.
Na občinskem uradu in v komunalni upravi (Bauhof) imamo dobro ekipo, saj sam ne morem vsega napraviti. Na naše uslužbence se lahko zaneseš. Sicer pa sem sam že februarja letos imel tudi pogovore z županom pobratene občine Goriška brda Francem Mužičem. Letos so od pobratenih občin na vrsti Goriška brda, da se v šotoru Alpe Adria predstavijo z obširnim kulturnim programom. Poleg tega bodo predstavili jesensko trgatev in delali reklamo za domači turizem.
Sploh ne. Vodil bom vse uradne programske točke in iskal tudi razstavljavce. Edino povorke ne bom mogel spremljati.
Prihodnje leto. Leto navrh, leta 2027, so namreč spet občinske volitve.
Da, če bo Bog dal zdravje.
Potem bom moral nehati.
Hoteli smo že maja letos rešiti to vprašanje. Na žalost to zaradi mojih zdravstvenih težav ni bilo možno. Sedaj nameravamo to zadevo urediti predvidoma letos v oktobru.
To še ni jasno. Zadevo glede nasledstva je treba skupno in v redu pripraviti.
Na vsak način. To je zelo važno. Brez tega nimaš šanse. To se je videlo že na vseh prejšnjih volitvah, na katerih so bili slovenski glasovi odločilni.
Sprva je treba videti, kaj dovoljuje proračun. Ceste po vaseh so slabe in bo treba postopoma urediti drugo za drugo. Projekt glede optičnega hitrega interneta (Glasfaser) bo v nekaj mesecih zaključen. Lepo bi bilo, če bi uspelo uresničiti tudi projekt šolski center, kjer bi srednja šola ter ljudski šoli Pliberk in Božji grob prišle pod skupno streho.
Upam, da bomo imeli srečo z vremenom. Pri kramarjih, ki so srce našega jormaka, opazujem na žalost nerazveseljiv razvoj: dinastije umirajo, mnogi nimajo naslednikov. Če pomislim samo na Stefitzevo »dinastijo«, ko si včasih jormaka brez Stefitzevih Ferdlna, Toneja ali Franca sploh nisi mogel predstavljati. Danes jih pa ni več na največjem južnokoroškem ljudskem prazniku. Toliko bolj me veseli, da je pripravilo Gospodarsko združenje Bistrica/Pliberk šotor z odlično razstavo. Nadalje bosta letošnji jormak obogatila dva nova zabavna parka in tudi za bogato kulinarično ponudbo bo, kot že v vseh prejšnjih letih, poskrbljeno.
Če se soočaš s hudo boleznijo, začneš drugače razmišljati. In se zavedati, da je treba gledati tudi nase in manj na druge stvari na svetu.
