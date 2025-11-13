Kandidat EL bo Marko Trampusch

Predvideni datum je 25. januar 2026, dokončno pa ga bodo določilia na seji deželnega zbora 13. novembra. Potem ko sta svoja kandidata že predstavili stranki SPÖ (Dominik Stuck) in ÖVP (Daniel Wriessnig), je v ponedeljek svojo odločitev sporočila še tretja frakcija v občinskem svetu – Enotna lista. Za župana bo kandidiral Marko Trampusch, 62-letni upokojeni »a še vedno aktiven« biokmet in dolgoletni mestni svetnik. Trampusch je v občinski politiki aktiven že 17 let, kot mestni svetnik za kulturo je pristojen še za kmetijstvo, šolstvo in čezmejno sodelovanje. Kot pravi, se je vključil v politiko, »ker je pomembno, da se angažiraš in lahko nekaj premakneš«. Pred tem je bil dejaven tudi v katoliški mladini. Za enega največjih dosežkov Trampusch šteje postavitev dvojezičnih krajevnih tabel v vseh vaseh, kar je bilo zanj »zelo pomembno« in kar je uspelo z veliko vztrajnosti in prepričevanja drugih frakcij. Kot župan želi nadaljevati »pot sožitja« in poudarja, da se z vsakim dobro razume. Med svoje prioritete uvršča izboljšanje na področju dvojezične elementarne pedagogike, ohranitev Humške ljudske šole ter zagotavljanje stanovanj za mlade družine. Cilj pri volitvah je uvrstitev v drugi krog: »Možno je vse,« pravi trikrat dedek in štirikrat oče, doma v Dobu. Program bo predstavil v kratkem, želi pa si »pošten volilni boj, brez napadov in nepotrebnih političnih igric«.