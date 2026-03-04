Jezik živi tam, kjer ga ljudje govorijo, pojejo, berejo in učijo otroke

Damijan Smrečnik Intervju s predsednico republike Slovenije | Nataša Pirc Musar je pretekli četrtek obiskala Peršmanovo domačijo na Koroškem. V intervjuju za Novice je med drugim spregovorila o trenutnih odnosih med Slovenijo in Avstrijo, ki jih je označila z besedami »partnerstvo na preizkušnji«.

V četrtek ste obiskali Peršmanovo domačijo. Kakšno sporočilo ste želeli s tem obiskom poslati koroškim Slovencem in avstrijski javnosti?

Nataša Pirc Musar: Obisk Peršmanove domačije je izkaz spoštovanja Republike Slovenije kot tudi mene osebno do zgodovine, do spomina na žrtve tamkajšnjega nacističnega nasilja in do vseh, ki ohranjajo slovenski jezik in identiteto na avstrijskem Koroškem. Moje sporočilo koroškim Slovencem je jasno. Slovenija vas vidi, vas spoštuje in ceni vaš prispevek k matični domovini kot skupnemu evropskemu prostoru. Slovenija podpira vaša prizadevanja proti marginalizaciji zgodovine, jezika in kulture slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in ostaja zavezana vsestranski podpori za dolgoročno ureditev manjšinskih pravic v skladu s 7. členom Avstrijske državne pogodbe. Avstrijski javnosti pa bi želela položiti na srce, da je kultura spominjanja temelj demokracije. Varovanje zgodovinskih krajev in odprt dialog sta znak zrelosti družbe. Prepričana sem, da si tako Slovenija kot Avstrija želita odnosov, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju manjšinskih pravic in medsebojnem razumevanju.

Po policijskem posegu na Peršmanovi domačiji ste govorili o »fiasku«. Je zaupanje med državama zaradi tega trajno načeto? Če bi morali trenutne odnose med državama opisati z dvema besedama, kateri bi izbrali?

Besedo »fiasko« sem uporabila, ker menim, da je bil poseg na tako občutljivem zgodovinskem kraju nedopusten in je kot tak pustil boleče sledi. Verjamem, da bo Avstrija bolečino teh ljudi začutila in bo hitreje reševala tako problematiko z domačije Peršman kot tudi druga odprta vprašanja slovenske manjšine v Avstriji. Če bi morala trenutne odnose med Slovenijo in Avstrijo opisati z dvema besedama, bi rekla: partnerstvo na preizkušnji. Preizkušnja, ker smo se znašli pred zahtevnim trenutkom; partnerstvo, ker verjamem, da ga bomo znali okrepiti skozi dialog.

Jaz upam, da bo Republika Avstrija zmogla tudi ta korak in se bo za ta nezakonita dejanja na Peršmanovi domačiji opravičila koroškim Slovencem. Nataša Pirc Musar

Po posegu doslej ni bilo konkretnih posledic, potekajo le preiskave proti posameznikom. Kaj, če se bodo te končale brez konsekvenc? Katere konkretne posledice pričakujete oz. zahtevate?

Pričakujem, da bodo vsi dogodki, ki pomenijo izraz nestrpnosti ali nesprejemanja slovenske manjšine, temeljito preiskani in ustrezno sankcionirani. V vsakem primeru pa pričakujem, da se sprejmejo sistemski ukrepi, ki bodo preprečili podobne situacije v prihodnje – bodisi v obliki jasnejših protokolov bodisi dodatnega usposabljanja državnih uradnikov, tudi policistov.

Ali zaradi posega pri Peršmanu pričakujete opravičilo notranjega ministra ali katerega drugega odgovornega predstavnika? Kaj bi sporočili mladim udeležencem tabora, ki jih nekateri v Avstriji označujejo za leve skrajneže?

Morda niti ni toliko pomembno, česa si sama želim. Seveda bi si želela slišati opravičilo, ampak bolj kot jaz so pomembni koroški Slovenci, ki pa to opravičilo pričakujejo. Jaz upam, da bo Republika Avstrija zmogla tudi ta korak in se bo za ta nezakonita dejanja na Peršmanovi domačiji opravičila koroškim Slovencem.

Po tem, ko je posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva potrdila prekoračitev policijskih pooblastil oz. protipravni policijski poseg, je to vsekakor na mestu, a doslej se ni zgodilo nič. Želim si, da bi Avstrija za začetek udejanjila vsaj eno od danih priporočil v poročilu te komisije, in sicer izobraževanje policistov o zgodovinskem pomenu Peršmanove domačije, kjer so nacisti leta 1945 umorili enajst članov dveh slovenskih družin.

Mladim udeležencem tabora pa bi sporočila, da je angažiranost vrednota demokratične družbe. Razmišljati kritično, razpravljati o zgodovini in družbi ter se zavzemati za človekove pravice ni skrajnost. Pomembno pa je, da vedno delujemo mirno, spoštljivo in v skladu z zakonom. Oznake in poenostavitve nikoli ne prispevajo k dialogu – dialog pa je tisto, kar danes najbolj potrebujemo.

Verjamem, da bodo pristojne avstrijske zvezne in deželne oblasti v dialogu s predstavniki koroških Slovencev pretehtale primeren način izraza obžalovanja in s tem prispevale k utrjevanju medsebojnega zaupanja.

Brez njihovega predanega dela bi bila skupnost bistveno bolj ranljiva. Vsaka vaja pevskega zbora, vsaka gledališka predstava, vsaka sobotna šola slovenščine je dejanje poguma in ljubezni do lastne identitete. Nataša Pirc Musar o pomenu slovenskih društev na Koroškem

Deželni glavar Peter Kaiser bo 31. marca zapustil položaj. Kako ocenjujete njegovo obdobje vodenja dežele? Kaj mu boste povedali ob srečanju? In kaj bi svetovali njegovemu nasledniku Fellnerju glede slovenske manjšine na Koroškem?

Obdobje vodenja dežele pod vodstvom Petra Kaiserja je bilo zaznamovano z umirjanjem zgodovinskih napetosti in z jasno izraženo voljo do dialoga. To ni samoumevno in za to mu gre priznanje. Ob srečanju sem se mu zahvalila za njegov doprinos, za korekten in spoštljiv odnos do slovenske manjšine ter za krepitev čezmejnega sodelovanja. Tudi zaradi njegovega razumevanja problematike danes prireditve na deželni ravni potekajo v nemškem in slovenskem jeziku. Držal je obljubo, ki mi jo je dal ob mojem lanskoletnem obisku avstrijske Koroške, in sicer da se bo zavzel za znižanje praga znanja nemščine za dvojezično šolstvo za učiteljice iz Slovenije. Obljubo je izpolnil.

Ob tokratnem obisku mi je obljubil, da bo po svojih močeh pomagal, da se strasti okrog lanske policijske racije na Peršmanovi domačiji pomirijo. Nagovorila pa sem ga tudi, naj se zavzame za zagotovitev dvojezičnega sodstva, saj se bo aprila upokojil še zadnji sodnik, ki govori slovensko, in je ta reforma za slovensko skupnost res pomembna. Želim si, da bi njegov naslednik politiko vključevanja in spoštovanja nadaljeval in poglobil.

Slovenska manjšina na Koroškem ni zgolj zgodovinsko dejstvo, temveč sodoben most med državama. Njena jezikovna, kulturna in institucionalna vitalnost je v interesu celotne dežele.

Predsednica in potomci žrtev med ogledom Peršmanovega muzeja

Novembra 2022 ste kot novoizvoljena predsednica dejali, da so manjšinske pravice v Avstriji zgledno urejene. Je bil to spodrsljaj ali morda odraz dejstva, da Slovenci zelo malo vedo o manjšini v Avstriji? Kako danes ocenjujete položaj manjšine in kje vidite pomanjkljivosti pri zaščiti manjšinskih pravic?

Moja izjava je temeljila na primerjalni oceni pravnega okvira. Avstrija ima vzpostavljene ustavne in zakonske mehanizme za zaščito narodnostnih skupnosti, kar je pomembno in vredno priznanja. Vendar pa pravni okvir sam po sebi še ne pomeni, da so pravice tudi v celoti in dosledno uresničene v praksi.

Danes jasno poudarjam, da 71 let po podpisu Avstrijske državne pogodbe vse pravice, ki so v njej določene za slovensko narodno skupnost, še niso v celoti uresničene. To velja zlasti za področje dvojezičnega šolstva, sodstva ter dosledne uporabe slovenščine v javnem življenju. Slovenija lahko na to opozarja in manjšini nudi podporo, spoštovanje mednarodnih zavez pa je odgovornost Republike Avstrije. Pomembno je, da o teh vprašanjih govorimo odprto, v duhu dialoga in dobrososedskih odnosov.



Ob razpravah o manjšinskih pravicah koroški Slovenci večkrat slišimo trditve, da Slovenija ne namenja dovolj skrbi nemško govoreči skupnosti doma. Kako odgovarjate na te očitke?

Slovenija se zaveda pomena kulturne raznolikosti ter njenega ohranjanja. Slovenska vlada podpira prizadevanja pripadnikov nemško govoreče etnične skupine za ohranjanje in razvijanje njihove jezikovne in kulturne identitete. Zanje se namenjajo znatna finančna sredstva, ki so se v minulem letu dodatno povečala. Zavezani smo nadaljnjemu sodelovanju z nemško govorečo etnično skupino v skladu s Sporazumom o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti iz leta 2001 (15. člen sporazuma ureja sodelovanje med SI in AT pri ohranjanju jezika in kulture pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v SI).

Kot novinar pogosto obiskujem slovenska društva, kjer posamezniki v prostem času in brez plačila skrbijo za ohranjanje jezika in kulture. Kaj bi sporočili tem ljudem – zakaj njihovo delo ni zaman?

Njihovo delo ni le ohranjanje tradicije, temveč ustvarjanje prihodnosti. Jezik živi tam, kjer ga ljudje govorijo, pojejo, berejo in učijo otroke. Brez njihovega predanega dela bi bila skupnost bistveno bolj ranljiva. Vsaka vaja pevskega zbora, vsaka gledališka predstava, vsaka sobotna šola slovenščine je dejanje poguma in ljubezni do lastne identitete. Takšna prizadevanja niso obrobna – so temelj pluralne Evrope, ki spoštuje raznolikost kot bogastvo.