Javni posvet ZSO: »Stari časi iščejo nove metle« Skupna streha se še išče

ZSO sta zastopala 1. podpredsednica Augustine Gasser in podpredsednika Gustav Brumnik ter Valentin Sima. Mlade so na posvetu zastopali Daniel Stern, Dana Gregorič in Christian Eneas Sienčnik, impulziven referat je prispeval pravnik Franci Serajnik, razpravo pa je moderiral Dorian Krištof. Kot gosta sta se posveta udeležila predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko in Bernard Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev (SKS). Od Francija Serajnika smo marsikaj izvedeli o preteklih, neuspešnih poskusih iskanja skup­nega zastopstva ter o radikalnosti zahtev mladine nekoč in danes. Augustine Gasser je mladim očitala, da niso pri­pravljeni prevzeti odgovornosti za politično narodnostno delo. »Mnogo klicev sem opravila, preden sem prišla do teh treh mladih, ki so mi potrdili udeležbo,« je dejala Gasser. »Osrednje organizacije so prevzele lobistične funkcije, zakaj naj bi mlada oseba z 19, 20 leti še šla v tako organizacijo, če skorajda nima vpliva na predsednika ali predsednico, ki konec koncev govori z vlado?« se sprašuje Daniel Stern. Valentin Inzko je poročal o različnih modelih »za koordinacijsko telo političnih krovnih organizacij«, ki sta jih od leta 1999 do danes v medsebojnih pogovorih imela na mizi NSKS in ZSO, te predloge zdaj po besedah Inzka »proučujejo strokovnjaki«.