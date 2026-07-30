Inkluzivni cafe je zaprl, iščejo novega upravnika

Nosilec projekta inkluzivne kavarne je bila koroška Caritas s svojimi varovankami in varovanci, pa tudi z asistentkami in asistenti, upravnik kavarne pa društvo Oratorio s predsednico Cristino Santoro Sienčnik. Koroška Caritas je za projekt prejela dvoletno finančno podporo dežele Koroške. Ta se je, potem ko je bilo financiranje podaljšano za pol leta, iztekla letos v začetku julija. Trenutno potekajo pogovori med društvom Oratorio, ki še na­prej brezplačno nudi prostore in opremo kavarne, ter deželno vlado, koroško Caritas in še neimenovanim bodočim nosilcem projekta inkluzivne kavarne. Cilj teh pogovorov je najti novega operativnega upravnika kavarne, v kateri bi lahko še naprej v strežbi delali isti štirje varovanci Caritas, kot so doslej. Zakaj pa je konec projektnega financiranja presenetil Christino Santoro Sienčnik? »Ker so se varovanke in varovanci zelo pozitivno razvijali in so sodelovali z veliko veselja in zavzetosti, kavarna pa je bila med prebivalci priljubljena in je na splošno predstavljala dodano vrednost za občino, sem bila zelo presenečena in žalostna, da Caritasu niso podaljšali financiranja. Oratorio nima možnosti za zaposlitev štirih klientov Caritas, medtem ko Caritas nima interesa za vodenje inkluzivnega mini podjetja.« Med vpletenimi ni nobene hude krvi, poudarjata tako Santoro Sienčnik kot Romy Strmcnik, vodja področja »Osebe z motnjami v razvoju« pri koroški Caritas. »Oratorio Base je odličen projekt. Njegov cilj je prehod z gole dejavnosti na pravo delo z redno plačo, socialnim in pokojninskim zavarovanjem ter večjo samostojnostjo, za kar pa je treba natančno preučiti pogoje. Naša naloga je tudi to, da stvari preudarno in kritično pogledamo, da nihče ne bi bil vržen v kaj, kar bi vodilo v preobremenjenost,« pravi Strmcnik. Če novi koncept prepriča deželno vlado, bodo jeseni Katja, Nicole, Christoph in Florian spet pozdravili obiskovalce v inkluzivni kavarni Oratorio Base.

