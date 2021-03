Zadnja leta je Hodiška EL nastopala skupaj z Zelenimi pod skupnim imenom Zelena enotna lista (GEL), letos pa je na občinskih volitvah nastopila samostojno pod imenom KL-Keutschacher Liste/Lista za Hodiše. Vsi, ki so podprli kandidaturo Jozija Motheja, so bili prepričani, da lahko osvoji vsaj eno mandatno mesto. Za mesto župana pa ni kandidiral. Za župansko mesto se bosta v drugem krogu volitev potegovala dosedanji župan, socialdemokrat Karl Dovjak, ki je v prvem krogu dobil 587 glasov (36,55 %), in Gerchard Oleschko (Team Keutschach), ki po šestih letih premora želi spet sesti na svoj stari županski stolček. Dobil je 508 glasov (31,63 %).

