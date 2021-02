Sele Socialdemokrati imajo v Selah šest mandatov. Na sedmem mestu liste je predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug, ki se pa ne vidi v vlogi kandidata, ki naj bi selski SPÖ priboril še sedmi mandat. »Če potrdimo šest mandatov, je to zelo dobro. Hočemo obdržati absolutno in župana,« pravi Jug. Vsekakor pa Jug poudarja, da se je in se še bo aktivno vključil v volilni boj v Selah.

Predvsem z dobrimi kontakti do deželne ravni hoče Jug pomagati občini. Posebnega volilnega boja za prednostne glasove pa Jug ne bo delal. Ob občinski politiki Juga vsekakor mika deželna in zvezna politika. Na parlamentarnih volitvah 2017 je nastopil na listi socialdemokratov. Nadaljnjih nastopov Jug ne izklučuje.

Zaključek gradnje kanala, nov gasilski dom za gasilce v Selah-Cerkvi, na novo oblikovano vaško središče in gradbene parcele za mlade družine so aktualne teme, ki čakajo selsko občinsko politiko.

Ker ima selski občinski svet samo enajst mandatov (2015: SPÖ/6, EL/4, ÖVP/1), pa ima lahko sprememba za en mandat tudi veliko vpliva, česar se zaveda tudi Jug: »Seveda gre za veliko. Jasno je, kdo bo prvi, drugi, tretji. Veliko konstelacij je možnih in bo zanimivo. Z dobrim rezultatom bom sedel v občinskem svetu.« Jug redno zasleduje tudi kandidature v drugih občinah in se veseli, da je na listah socialdemokratov na dvojezičnem ozemlju Koroške toliko slovensko govorečih kandidatov.«