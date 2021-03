Mesto v občinskem predstojništvu je GWL zgubila, v novi mandatni dobi bo SPÖ v predstojništvu imela štiri mesta, ÖVP pa dve mesti. Županu Thomasu Krainzu bosta še naprej stala ob strani podžupana Lojze Lach in Oskar Prei­nig. Četrta članica predstojnišva iz vrst SPÖ je Da­nie­la Kris­tof. Ljudsko stranko bosta v predstojništvu zastopala Bernhard Mori in Johannes Hobel.

Škocjan V bodoče bo škocjanski občinski svet imel samo še štiri odbore, prejšnjo mandatno obdobje jih je imel še sedem. Vsi odbori bodo imeli po sedem članov, kar pomeni, da bo Gospodarska lista Škocjan v vseh odborih zastopana z enim mandatarjem, SPÖ bo imela v vseh odborih štiri člane, ÖVP pa dva. Zeleni, ki so pri občinskih volitvah osvojili en mandat, v odborih niso zastopani. Kontrolnemu odboru, ki je edini zakonsko obvezen, bo predsedovala občinska odbornica GWL Andreja Škof. Na ustanovni seji minuli ponedeljek sta ob Andreji Škof še v obeh deželnih jezikih zaprisegla mandatarja Marco Hobel in Christian Urak, nadomestni odborniki GWL (Elena Rutar, Matej Kežar, Nadja Mochar-Marko) ter nadomestna občinska odbornika Zelenih Marko Pandel in Daniel Wuttej.