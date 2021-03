20 let je bil Jakob Strauss (SPÖ) župan v Žitari vasi. Tokrat ni več nastopil, v drugem krogu se za to mesto potegujeta Gerhard Koller (SPÖ) in Willibald Wutte (Liste Wutte).

Zakaj naj bi vas Žitrajčani izvolili za župana?

Gerhard Koller: Zavzel se bom za to, da se bodo vsi občani počutili dobro. Vedno bom imel odprto uho za vse. Držimo skupaj in oblikujmo našo občino.

Willibald Wutte: Mislim, da je dobro, če si kot župan neodvisen, da lahko kot vedno odločaš neodvisno v prid občanov, brez vsakršnih strankarskih interesov. Kot neodvisen kandidat lahko to zagotavljam.

Kako bi se sami opisali?

Wutte: Sem socialen človek, vedno skušam pomagati, pa če je to le s spodbudno besedo. Sem vztrajen človek, česar se lotim, vedno izpeljem do konca. Rad bi še povedal, da mi je važno skrbeti za to, da ljudje v občini, vsi občani in občanke, držimo skupaj.

Koller: Sem socialno kompetenten, zaupanja vreden človek in rekel bi še, da sem dobro strukturiran. Važna sta mi spoštovanje in akceptanca za sočloveka.

Zakaj ste boljši od vašega tekmeca?

Koller: Zaradi svojih poklicnih izkušenj kot vodja velikovškega Rdečega križa in kot komandant prostovoljnih gasilcev v Rikarji vasi se v občini dobro spoznam in vem, kaj si občani želijo.

Wutte: Kot sem že povedal, biti neodvisen od strankarskih interesov je največja prednost, ki jo lahko imaš v občinski politiki. Župani bi morali biti neodvisni in nevtralni, na žalost pa se je to razvilo v smer strankarske politike. Sem izkušen, od leta 2003 naprej se udejstvujem v občinski politiki, skoraj vsakega občana poznam osebno.

Kaj bi povedali o dvojezičnosti v Žitari vasi?

Wutte: Mnenja sem, da moramo dvojezičnost v naši občini in v celotni južnokoroški regiji videti kot obogatitev.

Koller: Živimo v dvojezični občini, veliko ljudi govori oba jezika. Sem odprt človek, spoštujem vse občanke in občane. Moja partnerka govori slovensko in imam mnogo sorodnikov, ki govorijo oba jezika.

Imate konkretno ponudbo za slovenske volilke in volilce?

Koller: Vedno sem pripravljen za odprte in iskrene pogovore z vsemi frakcijami. Z glavnim kandidatom REgi, gospodom Hrenom, sva soseda v Vinogradu. Že v iztekajoči se periodi smo s postavitvijo dvojezične table v Selah in z dvojezičnim napisom na obnovljeni ljudski šoli dokazali, da smo v tej zadevi odprti.

Wutte: Frakcijo REgi smo vedno videli kot partnerja v tem smislu, da preprečimo absolutno večino ene stranke v Žitari vasi. Dobro je, da nam je to uspelo, zdaj bo tudi v občinskem svetu lahko prišlo do pozitivnega sodelovanja.

V Selah zdaj stoji dvojezična krajevna tabla. Kaj menite vi o dodatnih dvojezičnih krajevnih tablah?

Koller: O tem se bo pogajal in odločal na novo sestavljeni občinski svet.

Wutte: Po teh volitvah bo kar nekaj novih obrazov v občinskem svetu, ki bodo o tem odločali; kakšno je njihovo mnenje, pa še ne vemo. Važno mi je, da lahko o tem vsak občinski svetnik odloča sam, brez strankarske prisile. Lahko pa povem, da jaz osebno in moja frakcija nimamo nobenih težav z dodatnimi dvojezičnimi tablami, je pa tako, da o tem ne odločamo sami. Dodal bi še, da o manjšini ne sme odločati večina, zaradi tega pa imamo manjšinske pravice, ki jih je treba natančno izpolnjevati in spoštovati.

Če vas bodo občani izvolili za župana, česa bi se najprej lotili?

Wutte: Zelo nujna bo renovacija otroškega vrtca, ki je bil poškodovan pri neurju »Ives«. Treba bo izgraditi optično omrežje (Glasfasernetz) za hitri internet, ki je predpogoj za dober razvoj gospodarstva na podeželju. Važno bo, da obnovimo hiše gasilskih društev. Gasilci ne skrbijo samo za varnost, ampak tudi za živo družbo po vaseh.

Koller: En projekt je gotovo renovacija otroškega vrtca, pomembna je infrastruktura, osvetlitev in renovacija cest. Pomembna tema je tudi varnost, izgradili bomo zaščito pred poplavami v Žitari vasi. Načrtujemo postaviteh defibrilatorjev. Občanke in občani pa naj bodo vedno v središču našega delovanja.