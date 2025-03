Frakcije še niso pripravljene na občinske volitve leta 2027: Visotschnig bo oddal vajeti

»V letu 2027 bom star 75 let in bom imel za sabo 24 let na čelu občine Pliberk,« pravi Stefan Visotschnig, ki pri volitvah 2027 ne bo več na prvem mestu pri pliberških socialdemokratih. O nasledstvu se bodo pri pliberški SPÖ šele menili, poudarja Visotschnig. Govoric ob morebitnih naslednikih zdajšni pliberški župan noče komentirati. »To pač ljude pravijo,« poudarja. Frakcija hoče pridobiti tudi nove obraze, da pa nov kandidat ne more takoj postati prvak frakcije, pa je za Visotschniga jasno. Jeseni 2025 naj bi postalo bolj jasno, kdo bo nasledil Visotschniga, ki pa hkrati poudarja, da bodo gledal, da bo njegov naslednik dvojezičen kandidat: »Naša občina potrebuje dvojezičnega glavnega kandidata iz vrst socialdemokratov,« poudarja Visotschnig. Z občinske politike pa se Visotschnig po volitvah 2027 hoče popolnoma posloviti. Boj za pliberško župansko mesto je že več županskih volitev zapovrstjo tesen. 2021 je Visotschnig dobil v prvem krogu volitev 44,59 odstotkov glasov, v drugem pa 51,45 odstotkov. Kandidat ljudske stranke Daniel Wrießnig je leta 2021 dobil v prvem krogu 40,24 odstotkov glasov, v drugem odločilnem krogu volitev pa podlegel s 48,55 odstotki. Pri pliberški Enotni Listi mestni svetnik Marko Trampusch (desna slika) poudarja, da hoče mlade kandidate na sprednih mestih. Pliberška frakcija iz vrst samostojnega političnega gibanja še ni imela zasedanja glede prihajajočih volitev. Trampusch pa poudarja, da bo v primeru, da ga bo frakcija potrdila, spet na stopil na voltivah kot glavni kandidat pliberške Enotne Liste ter kot kandidat pri županskih volitvah.