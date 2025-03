Frakcije še niso pripravljene na občinske volitve leta 2027: Maierhofer ima že naslednika

Sredi naslednjega leta namerava bilčovski župan Manfred Maierhofer (desna slika) predčasno predati vodenje občine nasledniku Antonu Safronu. Po zakonu je leto pred potekom šestletne mandatne dobe možno, da občinski svet (in ne občani) iz lastnih vrst izvoli novega župana, vsaj do naslednjih rednih volitev. Maierhofer poudarja, da se želi po volitvah leta 2027 popolnoma umakniti iz občinske politike. Maierhofer je pri županskih volitvah 2021 bil izvoljen v prvem krogu (57,82%).Pri Enotni listi Bilčovs so imeli že prvo klavzuro v pripravo na občinske volitve 2027, pravi članica občinskega predstojništva občine Bilčovs Marija Hedenik. Dokončno naj bi se za tim za naslednje volitve zmenili na naslednji klavzuri. Hedenik poudarja, da bi zdaj ko se umika Maierhofer tudi EL s primernim kandidatom lahko osvojila župana. Leta 2021 je bil še Roman Weber glavni kandidat Bilčovščanov, ta pa se je kasneje odselil iz občine. Nato je Hedenik prevzela mesto v občinskem predstojništvu. Dokončnih odločitev socialdemokrati v Bilčovsu glede volitev 2027 še niso sprejeli. Drugi podžupan občine Bilčovs Hubert Blatnik (SPÖ Bilčovs, leva slika) pa poudarja, da leta 2027 ne bo več nastopil na občinskih in županskih volitvah.