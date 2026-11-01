Florian Wieser prevzel vodenje ZSO

Florian Wieser (63), predsednik ZSO

Celovec Klagenfurt

Ena glavnih nalog ZSO je zagotoviti neprekinjeno in sistemsko urejeno izobraževanje v slovenščini od jasli do mature. Za to se bomo zavzemali tudi na prihajajočih pogajanjih o reformi zakona o narodnih skupnostih na Dunaju. Ob nastopu funkcije poslovodje še nisem razmišljal o predsedstvu. Zdaj bom opravljal obe funkciji, kot je bilo v organizaciji običajno že v preteklosti. Nadaljevali bomo tako vsebinsko delo v ozadju kot tudi neposredno prisotnost med ljudmi. Gre pa za načelno vprašanje, kako naj v tem zahtevnem položaju strukturiramo moči narodne skupnosti, ne da bi katera od organizacij zgubila kakšne pristojnosti ali vpliv. Imamo več možnosti, da uberemo pot v eno samo zelo dobro končno obliko. Danes sem predlagal, da gremo v smer delovne skupnosti osrednjih organizacij, kjer ostanejo organizacije samostojne. Potrebujemo skupen gremij s pravilnikom, ki bo zavezujoč in neodvisen od sodelovanja posameznih oseb. Proces naj spremljajo strokovnjaki od zunaj. Prepričan sem, da bi takšno sodelovanje olajšalo tudi vključevanje mladih in drugih pripadnikov slovenske narodne skupnosti.