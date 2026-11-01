Florian Wieser prevzel vodenje ZSO

Volitev za mandatno obdobje 2026–2030 se je udeležil 101 delegat. Od 98 veljavnih glasov jih je Wieser prejel 90, proti njegovi izvolitvi pa je glasovalo osem delegatov. Preostali člani upravnega in razširjenega odbora ter pregledniki računov, o katerih so glasovali v bloku, so bili izvoljeni soglasno.
ZSO je bila po odstopu Manuela Juga 19. decembra 2024 brez predsednika. Vodenje organizacije so takrat prevzeli podpredsedniki Gusti Gasser, August Brumnik in Valentin Sima. Wieser je 1. februarja 2026 prevzel mesto poslovodje ZSO. V zadnjih desetletjih na političnem prizorišču koroških Slovencev praktično ni bil prisoten, medtem ko je bil kot poslovodja že od samega začetka zelo dejaven.
Izvolitev novega predsednika ni edina sprememba v upravnem odboru ZSO. Gusti Gasser ostaja prva podpredsednica, mesto druge podpredsednice pa je prevzela Ana Blatnik, ki je nasledila Augusta Brumnika. Ta bo v prihodnje član razširjenega odbora. Valentina Simo je na mestu tretjega podpredsednika nasledil Matej Kežar, Sima pa bo v mandatnem obdobju 2026–2030 opravljal funkcijo preglednika računov. Tajnica ZSO ostaja Trudi Wieser-Moschitz, blagajnik pa Willi Ošina. Na občnem zboru so posodobili tudi več kot 40 let star statut ZSO. Med novostmi je uvedba članarine, ki za posamezne člane znaša 15 evrov, za društva in pravne osebe pa 50 evrov.
Novoizvoljeni predsednik Florian Wieser je predstavil težišča svojega mandata, Gusti Gasser pa je podala poročilo o delovanju ZSO v mandatnem obdobju 2022–2026. Blagajnik Willi Ošina je predstavil finančno stanje organizacije. Proračun za leto 2026 znaša 222.200 evrov in vključuje tudi 25.000 evrov projektne podpore za projekt Dvoje je bolje, ki je namenjen spodbujanju dvojezičnosti v jaslih in vrtcih na Koroškem. Poročilo nadzornega odbora je podal Marko Trampusch. Občni zbor je vodil August Brumnik.
Na občnem zboru so spregovorili tudi Franci Serajnik, Mirko Messner, Valentin (Folti) Sima, Julija Schellander-Obid, slovenski veleposlanik na Dunaju Marko Štucin, Nives Cossutta iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Trstu ter predsednik deželne Enotne liste Gabriel Hribar. Spregovorila sta tudi predstavnika drugih dveh organizacijj: Bernard Sadovnik za SKS, Nanti Olip pa za Narodni svet koroških Slovencev. Oba sta poudarila dobro sodelovanje in potrebo po skupni zastopniški organizaciji. Florian Wieser je predlagal delovno skupnost osrednjih organizacij. Tako bi laže nagovorili mladino k sodelovanju. Posebej so se zahvalili Alji Bukovec, dolgoletni vodji pisarne ZSO.
Ena glavnih nalog ZSO je zagotoviti neprekinjeno in sistemsko urejeno izobraževanje v slovenščini od jasli do mature. Za to se bomo zavzemali tudi na prihajajočih pogajanjih o reformi zakona o narodnih skupnostih na Dunaju. Ob nastopu funkcije poslovodje še nisem razmišljal o predsedstvu. Zdaj bom opravljal obe funkciji, kot je bilo v organizaciji običajno že v preteklosti. Nadaljevali bomo tako vsebinsko delo v ozadju kot tudi neposredno prisotnost med ljudmi. Gre pa za načelno vprašanje, kako naj v tem zahtevnem položaju strukturiramo moči narodne skupnosti, ne da bi katera od organizacij zgubila kakšne pristojnosti ali vpliv. Imamo več možnosti, da uberemo pot v eno samo zelo dobro končno obliko. Danes sem predlagal, da gremo v smer delovne skupnosti osrednjih organizacij, kjer ostanejo organizacije samostojne. Potrebujemo skupen gremij s pravilnikom, ki bo zavezujoč in neodvisen od sodelovanja posameznih oseb. Proces naj spremljajo strokovnjaki od zunaj. Prepričan sem, da bi takšno sodelovanje olajšalo tudi vključevanje mladih in drugih pripadnikov slovenske narodne skupnosti.
Po Manuelovem odstopu je hitro postalo jasno, da nihče od nas ne bo prevzel predsedniške funkcije. Začasno vodenje je bilo zaradi pomanjkanja časa zahtevno, vendar smo podpredsedniki dobro sodelovali in se dopolnjevali, saj prihajamo iz različnih okolij. Zato smo se odločili poiskati poslovodjo. Zamisel je bila, da najprej prevzame poslovodenje, že med pogajanji pa smo izrazili željo, da bi pozneje prevzel tudi predsedstvo.
Nisem najmlajša, še zmeraj pa sem oseba, ki jo zanima politika. Sem tesno povezana z ZSO. Moje geslo je zmeraj bilo: ne stati zunaj, temveč se vključiti in tako bom nadaljevala. Zagotoviti moramo izobraževanje v slovenščini od jasli do mature; to je bistven cilj. Moj vnuk, ki se je preselil z Dunaja na Koroško, nima možnosti obiskovati jasli z dvojezično vzgojiteljico. Zato to vidim kot bistven problem, ki ga moramo rešiti
Imel sem srečo, da sem se lahko učil od starejših članov odbora, ki imajo veliko znanja in izkušenj. Zdaj se mi zdi pomembno, da tudi mlajše generacije prevzamejo odgovornost. Zato želim spodbuditi mlade k sodelovanju in zavzemanju za slovensko besedo ter našo narodno skupnost. Vsi se soočamo s podobnimi izzivi, predvsem s pomanjkanjem kadra. Verjamem, da lahko s skupnim delovanjem in dobrim sodelovanjem med SKS in NSKS najdemo ustrezne rešitve.
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