Erinnerungsjahr 2025 – Leto spominjanja 2025: Uradna Koroška ne bo obeležila 70 let ADP

Prireditveni niz dežele ima dvojezični naslov »Erinnerungsjahr 2025« – »Leto spominjanja«. Dvojezična je tudi spletna stran erinnerungsjahr2025.at, ki ponuja vpogled v načrtovane projekte in aktivnosti. Koordinator aktivnosti v okviru Leta spominjanja je Kärntner Bildungswerk, kontaktna oseba je kulturologinja Gerti Malle. Številne ponudbe so od 5. maja do 26. oktobra, ko se zaključi Leto spominjanja, na voljo šolskim razredom ter ustanovam za izvenšolsko izobraževalno in socialno delo. Uradna otvoritev Leta spominjanja bo 8. maja v Koroškem muzeju. Na ta dan bo v muzeju odprtje razstave »HINSCHAUN! POGLEJMO. Koroška in nacionalsocializem«.