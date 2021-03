Ostali rezultati: SPÖ Gallizien je dosegla 405 glasov in 5 mandatov, ÖVP Gallizien pa 623 glasov in 8 mandatov, svobodnjaki (FPÖ) pa 112 glasov in 1 mandat.

Galicija. Milan Blažej je že 25 let aktiven v gališki občinski politiki. Za župana ni kandidiral. Tokrat je Enotna lista Galicija dosegla 97 glasov in en mandat. Za župana je že v prvem krogu s 66,04 odstotki glasov bil potrjen Hannes Mak (ÖVP).