Dvojezičnega sodstva zaenkrat ni več

Zadnji pogovor je potekal z bivšnim deželnim glavarjem konec marca, pravi predsednik SKS Bernard Sadovnik: »Konkretno izoblikovanega predloga ni. Važno mi je, da vsi rečemo ja ali pa vsi rečemo ne. Trenutno stanje je protizakonito in proti členu 7. Ministrstvo naj pride s konkretnim predlogom, o katerem lahko razpravljamo. Znotraj narodne skupnosti smo si po moje zelo enotni.« Trenutno stanje dvojezičnega sodstva kritizira tudi NSKS v tiskovni izjavi in piše, da državna pogodba na področju sodstva obstaja le še na papirju. »Dejstvo, da leta 2026 ni več na voljo niti enega sodnika, ki bi lahko postopke vodil neposredno v slovenščini, mora biti opozorilo,« je povedala Olga Voglauer.