Dvojezične avtobusne table niso dražje

Po navedbah Norberta Niederdorferja, poslovodečega vodja oddelka 7 dežele Koroške in predstavnika »Kraftfahrlinienbehörde«, poimenovanje postajališč ni v pristojnosti občin ali deželnih (oz. državnih) organov, temveč je to v celoti samostojna odločitev posameznega avtobusnega podjetja. Občina, dežela oz. država odobri zgolj lokacije postajališč in skrbi za njihovo prometno varnost ter tehnične zahteve. Za poimenovanja pa ni zakonskih predpisov, kar pomeni, da avtobusna podjetja sama odločajo o napisih na avtobusnih tablah. Na Koroškem imamo osem avtobusnih podjetij, to so: ÖBB, Postbus AG, Dr. Richard Kärnten GmbH & Co KG, Klagenfurt Mobil GmbH, Kärnten Bus GmbH, Obergailtaler Verkehrs­betriebs GmbH, Mobilbüro und Verkehrs­management GmbH ter Ebner Reisen GmbH. Vsa koroška linijska podjetja so združena pod okriljem »Kärntner Linien«. Kärntner Linien je tako rekoč blagovna znamka, ki združuje vse linijske prevozne storitve na Koroškem. »Verkehrsverbund Kärnten GmbH« je tista organizacija, ki usklajuje javni prevoz na Koroškem. Javni prevoz pa je nato še v pristojnosti oddelka 7 dežele Koroške.