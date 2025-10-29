Novice logo
Dvojezična izobrazbena pridobitev v Rožeku

29.10.2025 Rožek Rosegg Novice
Jasli, vrtec in štirje razredi ljudske šole imajo prostor v prenovljenem, dvojezičnem Izobraževalnem centru Rožek.Slavnostna otvoritev je bila 24. oktobra.

Z bogatim kulturnim programom je bila svečana otvoritev Izobraževalnega centra v telovadnici v petek, 24. oktobra. Najprej so z dvojezičnimi pesmicami nastopili otroci iz vrtca, nato pa še šolski zbor pod vodstvom Brigitte Malec. A tudi otroci iz pobratene občine Lauco v Furlaniji-Julijski krajini, ki so ravnatelja Marjana Smida obdarili s sliko, so se za to priložnost naučili pesem v koroški nemščini. Rožeški šolarji so v polni dvorani dvojezično zaigrali tudi dva prizora, prvi nas je popeljal v hrupen čas prenove šole, drugi pa v nove prostore po prenovi. Pri kulturnem programu je sodelovalo 150 otrok. Prenovljeni izobraževalni center nudi 80 mest za šolarje in 55 mest v vrtcu.

Gostje od blizu in daleč

V imenu koroške deželne politike so se otvoritve udeležili deželni svetnik Daniel Fellner, ki je zastopal kulturnega referenta Petra Kaiserja (SPÖ), Martina Gruberja je zastopala deželna poslanka Stefanie Ofner (ÖVP), Erwina Angererja pa deželni poslanec Markus di Bernardo (FPÖ). Iz pobratenih občin Bohinj in Lauco sta prišla na otvoritev rožeške prijatelje pozdravit župana Jože Sodja in Stefano Adami. Za blagoslov centra sta poskrbela rožeški župnik, provizor Marijan Marijanović in njegov kolega iz Lauca Gianpietro Fossa.   

Skozi prireditev je v nemščini, slovenščini in italijanščini vodil župan Franz Richau (ÖVP), videli smo tudi film o 15-mesečni, 4,1 milijona evrov vredni prenovi, ki jo je vodil arhitekt Gerhard Kopeinig. Na vprašanje, ali je bilo rožeški občinski svet težko prepričati v dvojezično ime za prenovljeno šolo, Mirko Oraže (Rožeška lista) odgovarja z ne. »Odločanje v občinskem svetu je teklo zelo gladko in diplomatsko.« 

