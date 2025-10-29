Dvojezična izobrazbena pridobitev v Rožeku

Z bogatim kulturnim programom je bila svečana otvoritev Izobraževalnega centra v telovadnici v petek, 24. oktobra. Najprej so z dvojezičnimi pesmicami nastopili otroci iz vrtca, nato pa še šolski zbor pod vodstvom Brigitte Malec. A tudi otroci iz pobratene občine Lauco v Furlaniji-Julijski krajini, ki so ravnatelja Marjana Smida obdarili s sliko, so se za to priložnost naučili pesem v koroški nemščini. Rožeški šolarji so v polni dvorani dvojezično zaigrali tudi dva prizora, prvi nas je popeljal v hrupen čas prenove šole, drugi pa v nove prostore po prenovi. Pri kulturnem programu je sodelovalo 150 otrok. Prenovljeni izobraževalni center nudi 80 mest za šolarje in 55 mest v vrtcu.