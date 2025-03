Dve leti pred volitvami: Frakcije še niso pripravljene na občinske volitve leta 2027

Tudi Blažej išče naslednika

Enotna lista Galicija je z enim mandatom zastopana v občinskem svetu. Občinski odbornik Milan Blažej poudarja, da bi rad predal delovanje v mlajše roke in že išče naslednika. V občinskem svetu je že aktiven 28 let poudarja Blažej in dodaja da je to dosti dolga funkcijska doba.