DÖW počastil borca za pravice koroških Slovencev

Alaaeddin Alhalabi je februarja 2025 s svojim pogumnim posredovanjem preprečil teroristično dejanje v Beljaku. Rudi Vouk se kot odvetnik že vrsto let – nazadnje v zvezi s policijsko racijo na spominskem kraju Peršmanove domačije – zavzema za pravice slovenske narodne manjšine na Koroškem, pišejo pri DÖW. Podelitev bo 23. oktobra na Dunaju.