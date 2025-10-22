Novice logo
DÖW počastil borca za pravice koroških Slovencev

22.10.2025 Koroška Kärnten Damijan Smrečnik
Rudi Vouk in Alaaeddin Alhalabi sta prejemnika nagrade Ferdinanda Bergerja, ki jo od leta 2018 podeljuje Dokumentacijski arhiv avstrijskega odpora (DÖW).
Rudi Vouk se kot odvetnik že vrsto let, nazadnje v zvezi s policijsko racijo na spominskem kraju Peršmanove domačije.

Nagrada, posvečena nekdanjemu taboriščniku Ferdinandu Bergerju, je namenjena posameznikom, ki so z znanstvenim ali s publicističnim delom ali pa z izstopajočim javnim delovanjem prispevali pomemben delež v boju proti neofašizmu, desnemu ekstremizmu, rasizmu ali ravnanju, ki ogroža demokracijo. 

Alaaeddin Alhalabi je februarja 2025 s svojim pogumnim posredovanjem preprečil teroristično dejanje v Beljaku. Rudi Vouk se kot odvetnik že vrsto let – nazadnje v zvezi s policijsko racijo na spominskem kraju Peršmanove domačije – zavzema za pravice slovenske narodne manjšine na Koroškem, pišejo pri DÖW. Podelitev bo 23. oktobra na Dunaju.


